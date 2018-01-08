Україна вперше увійшла у п'ятірку фіналістів на світовому чемпіонаті з обсмажування кави

У кавовому конкурсі брали участь понад 20 учасників, які смажили зерна протягом 3 днів. Україну на змаганнях представила львів'янка Юлія Сайчук.

20 учасників мали вчасно відчути аромат, не помилитися у температурі, а ще встигнути обсмажити каву за певний час. Від України на змагання в китайське місто Гуанчжоу поїхала бариста Юлія Сайчук.

У підсумку, львів'янка посіла 5 місце, поступившись представникам з Італії, Австрії, Німеччини та Швеції.

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В процесі обсмажування ми користуємося кількома ключовими факторами: це є програма, яка зчитує температуру за допомогою датчика, це цифри. Також це зір, адже ми зчитуємо каву за кольором, слідкуємо за ароматом. У процесі обсмажування на різних стадіях кава має свій характерний аромат, за допомогою якого ми її читаємо,

– розповіла вона.

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