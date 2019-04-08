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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Україна втрачає шанси на членство у ЄС та НАТО через Порошенка, – дипломат

      1101 Читать новость на русском
      Богдан Яременко
      Богдан Яременко

      Порошенко нескінченно "топчеться на одному місці" та намагається актуалізувати питання ідентичності.

      Про це написав голова правління фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передає УНІАН.

      "Наш верховний головнокомандувач з бізнес-партнерами, якими обклався у владі, хіба неслабко наварився на оборонному замовленні. Тому як не позбавив, то серйозно віддалив для нас перспективи членства в НАТО, лукаво прикривши голу в цьому плані спину цілком віртуальними змінами до Конституції", – підкреслив він.

      При цьому Богдан Яременко звернув увагу й на відсутність перспектив членства України в Євросоюзі. За словами екс-дипломата, глава держави отримав від ЄС окреме особливе рішення, що питання про членство України навіть не обговорюватиметься в найближчій перспективі. При цьому Петро Порошенко жодним чином не заперечив у відповідь.

      Разом із тим гарант продовжує нескінченно топтатися на одному місці та намагається актуалізувати питання ідентичності.

      "Закиди щодо проросійськості опонентів – сміховинні, бо тих самих аргументів чи складних питань про зв‘язки з Росією до самого Порошенка значно більше", – додає Богдан Яременко. На його переконання, президент звертається до минулого, адже фактично він очолив контрреволюцію в Україні і будь-які розмови про майбутнє у його виконанні звучали б непереконливо.

      "Але мене цікавить, що президент робитиме не через, а впродовж цих п’яти років? Порошенко не має відповіді. Його суть незмінна: він лукавий олігарх, таким і залишиться", – наголосив Богдан Яременко.

      Він також додав, що вже незабаром українці робитимуть свій вибір під час другого туру президентських виборів.

      "21 квітня ми вирішуватимемо – брехня та корупція, як завжди, чи сподівання на щось нове. Я голосуватиму за нове", – резюмував Богдан Яременко.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Петро Порошенко
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