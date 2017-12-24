Україна введе біометричний контроль для росіян раніше, ніж планувалось
Вже з 27 грудня 2017-го року в місцях потенційного нелегального перетину українського кордону запрацюють мобільні комплекси біометричного контролю.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
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З 27-го грудня 2017-го року буде введено в дію мобільні комплекси біометричного контролю в містах ймовірного нелегального перетину кордону правопорушниками і контрабандистами. З Новим роком, гондураси!
– написав Шкіряк.
Він нагадав, що вже з нового року кожен громадянин Росії, який матиме намір потрапити в Україну, буде змушений залишити відбитки пальців.
Всі контрольно-пропускні пункти на українсько-російському кордоні будуть обладнані новітніми системами зняття біометричних даних і підключені до бази Інтерполу та Європолу.
Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов анонсував, що система фіксації біометричних даних іноземців на кордоні та в аеропортах Києва запрацює вже з 1 січня 2018 року.
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