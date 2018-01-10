Україна є наріжним каменем у відносинах між США і Росією, – Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон пояснив, чому Україна є на першому місці у відносинах Америки з Росією

Про це повідомляє "Укрінформ". За словами Рекса Тіллерсона, щоб нормалізувати відносини США з Росією, спершу потрібно вирішити українське питання. Адже Україна є "наріжним каменем" у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

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"На цьому (на війні Росії проти України, – "24") заснована вся система санкцій, зокрема, й американських. Я хочу сказати, що перші санкції проти Росії були введені у зв'язку із захопленням Криму, а потім вони поступово посилювалися. І на цьому заснована вся система європейських санкцій", – сказав Держсекретар США.

За словами Тіллерсона, найбільше у скасуванні санкцій США та ЄС зацікавлений Кремль. Окрім того, Москва прагне відновлення нормальних відносин з Америкою, які ґрунтуються на економічних зв'язках.

І саме тому ми вважаємо, що для поліпшення наших відносин з РФ важливо вирішити цю проблему, якщо ми зможемо це зробити. Поки це питання залишатиметься невирішеним, санкції будуть зберігати свою силу,

– наголосив він.

Держсекретар зазначив, що перш за все, потрібно домогтися зниження рівня насильства і дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Це важливо для відновлення певного рівня довіри між урядами США та РФ.