13:36
10 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна методика Путіна. Літальний агент ФСБ
Вєсті Кремля
21:48, 9 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
20:08, 9 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Україна є наріжним каменем у відносинах між США і Росією, – Тіллерсон

11:47, сьогодні 277 Читать новость на русском
чому Україна є на першому місці у відносинах США з Росією
чому Україна є на першому місці у відносинах США з Росією / people.in.ua

Держсекретар США Рекс Тіллерсон пояснив, чому Україна є на першому місці у відносинах Америки з Росією

Про це повідомляє "Укрінформ". За словами Рекса Тіллерсона, щоб нормалізувати відносини США з Росією, спершу потрібно вирішити українське питання. Адже Україна є "наріжним каменем" у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

Читайте також: У бойовиків переполох через поставки Україні зброї з США, – Тимчук

"На цьому (на війні Росії проти України, – "24") заснована вся система санкцій, зокрема, й американських. Я хочу сказати, що перші санкції проти Росії були введені у зв'язку із захопленням Криму, а потім вони поступово посилювалися. І на цьому заснована вся система європейських санкцій", – сказав Держсекретар США.

За словами Тіллерсона, найбільше у скасуванні санкцій США та ЄС зацікавлений Кремль. Окрім того, Москва прагне відновлення нормальних відносин з Америкою, які ґрунтуються на економічних зв'язках.

І саме тому ми вважаємо, що для поліпшення наших відносин з РФ важливо вирішити цю проблему, якщо ми зможемо це зробити. Поки це питання залишатиметься невирішеним, санкції будуть зберігати свою силу,
– наголосив він.

Держсекретар зазначив, що перш за все, потрібно домогтися зниження рівня насильства і дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Це важливо для відновлення певного рівня довіри між урядами США та РФ.

Теги: Новини України США Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Санкції Рекс Тіллерсон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Ноздровську вбили через збіг обставин, – Нацполіція
сьогодні, 12:49 Ноздровську вбили через збіг обставин, – Нацполіція
927
Ще одна європейська країна знизила максимальну швидкість на дорогах
сьогодні, 12:43 Ще одна європейська країна знизила максимальну швидкість на дорогах
868
Саакашвілі зробив несподівану заяву щодо роботи вбитої Ноздровської
сьогодні, 11:29 Саакашвілі зробив несподівану заяву щодо роботи вбитої Ноздровської
4204
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
"Укрпошта" запроваджує нові тарифи з 2018 року
12 грудня 2017 , 14:20
Загибель Ноздровської: у поліції розповіли про перебіг розслідування
 2 січня , 12:33
Єнс Столтенберг продовжуватиме очолювати НАТО до 2020 року
 12 грудня 2017 , 19:17
Президент України привітав дипломатів з нагоди сторіччя відомства
22 грудня 2017 , 19:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук