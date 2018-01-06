Україна залишається пріоритетним питанням у співпраці США і Росії, – Тіллерсон

Державний секретар США Рекс Тіллерсон в своєму першому в 2018 році інтерв'ю підкреслив, що Україна залишається ключовим питанням у подальших відносинах США і Росії.

Про це Рекс Тіллерсон заявив в інтерв’ю телеканалу CNN, передає речниця Держдепу США Гізер Науерт.

Читайте також: Передані Україні американські Javelin не потраплять на фронт, – The Wall Street Journal

"США і Росія повинні мати більш продуктивні відносини. Ми знайшли області, в яких ми можемо співпрацювати в питанні Сирії, які сприяли наближенню поразки ІДІЛ в цій країні. Але ми дали чітко зрозуміти, що ключовим питанням для нас є Україна. Ми повинні досягти прогресу в Україні", – зазначив Рекс Тіллерсон.