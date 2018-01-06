Україна залишається пріоритетним питанням у співпраці США і Росії, – Тіллерсон
08:41, сьогодні 515 Читать новость на русском
Державний секретар США Рекс Тіллерсон в своєму першому в 2018 році інтерв'ю підкреслив, що Україна залишається ключовим питанням у подальших відносинах США і Росії.
Про це Рекс Тіллерсон заявив в інтерв’ю телеканалу CNN, передає речниця Держдепу США Гізер Науерт.
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"США і Росія повинні мати більш продуктивні відносини. Ми знайшли області, в яких ми можемо співпрацювати в питанні Сирії, які сприяли наближенню поразки ІДІЛ в цій країні. Але ми дали чітко зрозуміти, що ключовим питанням для нас є Україна. Ми повинні досягти прогресу в Україні", – зазначив Рекс Тіллерсон.
Джерело: 24 Канал
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