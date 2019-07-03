Українець, що підсадив американців на грецький йогурт

Часом складається враження, що українці – одні з головних популяризаторів йогуртів. Понад 100 років тому одесит Ілля Мечников першим довів користь лактобактерій і спровокував глобальний бум на йогурти. Але в останні роки у Штатах обсяг продажів почав зменшуватись, особливо впав інтерес до грецького йогурту. Тоді любов американців до цього продукту повернув знов українець.

Ідея, що змінила все

Пам'ятаєте, у дитинстві ми часто їли глазуровані сирки? Українець Сергій Кончаковський зробив щось подібне. Він процідив грецький йогурт та побачив, що його текстура починає нагадувати чізкейк. Ось тут у пам'яті й виплили ті самі сирки.

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Сергій додав трохи ягід, полив шоколадом – діти були задоволені. Так у бухгалтера Сергія виникло бажання створити маленький бізнес. Маленький не вдалось – зараз про успіх цих йогуртових батончиків пише навіть "Форбс".



Сергій Кончаковський попав на сторінки журналу "Форбс"

За кілька років цей десерт опинився на полицях двох тисяч американських супермаркетів, а кількість проданих батончиків вимірюється мільйонами.



Кончаковський позиціонував батончики як альтернативу перекусу

У чому секрет успіху

Сергій вважає, що їх три:

1. Він створює справді корисний продукт: 75 % складу – це грецький йогурт, а відповідно тут багато пробіотиків та білку, до того ж Сергій зменшив кількість цукру.

2. Пропри те, що продукт вважається корисним, Сергію вдалося зробити його смачним.

3. Формат чізкейка у вигляді батончика виявився дуже зручним для молодої аудиторії. Їх найчастіше купують для швидких і ситних перекусів.

Батончики Clio

Здавалось би, нічого особливого, для нас, а от для Штатів – це стало справжнім відкриттям. Такий успіх не могли не помітити великі інвестори та вже підписали із Сергієм договір про співпрацю.