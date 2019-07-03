16:28
3 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шоколадка Лукашенка для Путіна. Міністерство сміттєоборони РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 липня
      Вєсті. UA: Дуже гнучкий Гройсман. Співочо-виборче цунамі Винника і Поплавського
      Вєсті.UA
      20:39, 2 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Зроблено в Україні
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Українець, що підсадив американців на грецький йогурт

      Зроблено в Україні 276 Читать новость на русском

      Часом складається враження, що українці – одні з головних популяризаторів йогуртів. Понад 100 років тому одесит Ілля Мечников першим довів користь лактобактерій і спровокував глобальний бум на йогурти. Але в останні роки у Штатах обсяг продажів почав зменшуватись, особливо впав інтерес до грецького йогурту. Тоді любов американців до цього продукту повернув знов українець.

      Ідея, що змінила все 

      Пам'ятаєте, у дитинстві ми часто їли глазуровані сирки? Українець Сергій Кончаковський зробив щось подібне. Він процідив грецький йогурт та побачив, що його текстура починає нагадувати чізкейк. Ось тут у пам'яті й виплили ті самі сирки.

      Читайте також: Українка, яка закохала британців у свою національну кухню

      Сергій додав трохи ягід, полив шоколадом – діти були задоволені. Так у бухгалтера Сергія виникло бажання створити маленький бізнес. Маленький не вдалось – зараз про успіх цих йогуртових батончиків пише навіть "Форбс".


      Сергій Кончаковський попав на сторінки журналу "Форбс"

      За кілька років цей десерт опинився на полицях двох тисяч американських супермаркетів, а кількість проданих батончиків вимірюється мільйонами.


      Кончаковський позиціонував батончики як альтернативу перекусу

      У чому секрет успіху

      Сергій вважає, що їх три:

      1. Він створює справді корисний продукт: 75 % складу – це грецький йогурт, а відповідно тут багато пробіотиків та білку, до того ж Сергій зменшив кількість цукру.
      2. Пропри те, що продукт вважається корисним, Сергію вдалося зробити його смачним.
      3. Формат чізкейка у вигляді батончика виявився дуже зручним для молодої аудиторії. Їх найчастіше купують для швидких і ситних перекусів.

      Батончики Clio

      Здавалось би, нічого особливого, для нас, а от для Штатів – це стало справжнім відкриттям. Такий успіх не могли не помітити великі інвестори та вже підписали із Сергієм договір про співпрацю.

      blog_ava
      Українські воїни відповіли бойовикам за смерть медиків: відео жорсткого удару
      сьогодні
      8441
      Теги: Новини України Новини США Бізнес Зроблено в Україні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Скасування чи затримка рейсу: що робити та як домогтися компенсації
      сьогодні , 16:02 Скасування чи затримка рейсу: що робити та як домогтися компенсації
      Альона Захарова 72
      Медіа та олігархи завжди разом, або Чому Медведчук скуповує телеканали?
      сьогодні , 15:10 Медіа та олігархи завжди разом, або Чому Медведчук скуповує телеканали?
      Артем Овдієнко 282
      Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера
      сьогодні , 14:35 Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера
      2419
      Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+
      сьогодні , 13:15 Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+
      873
      IKEA в Україні: топ-10 фактів про шведського меблевого гіганта
      сьогодні , 13:03 IKEA в Україні: топ-10 фактів про шведського меблевого гіганта
      Ірина Юрковська 3459
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук