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      Українка, яка закохала британців у свою національну кухню

      Зроблено в Україні 485 Читать новость на русском

      До 18 років українка Оля Геркулес навіть не вміла посмажити яйце, але тепер вона одна з найвідоміших кулінарок Туманного Альбіону. Для британців, які втомилися від буденних смаків, Оля стала справжнім порятунком. Тепер вона популяризує українську кухню у Британії.

      Якщо раніше комусь здавалося, що українська кухня – це щось важке, калорійне і з великою кількістю картоплі, то тепер ці скептики готують на своїх кухнях зелений борщ, випікають до нього пампушки з часником, ліплять вареники та накладають фарш у капустяне листя.

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      Завдяки Олі на сторінках видання The Guardian можна знайти рецепти української паски, дізнатись, як засолити огірки у трилітровій банці або приготувати найкращу кабачкову ікру.

      Страви Олі Геркулес підкорили Британію

      З чого все почалось

      Дівчина народилась у Каховці, а у 12 років переїхала на Кіпр. Про кулінарію й не думала, на той момент вона вивчала переклад та міжнародні відносини. Згодом, коли Оля опинилася в Італії, вона відчула справжнє задоволення від приготування їжі. Тоді й зрозуміла – треба ще раз піти вчитись – цього разу в кулінарну школу.

      Події 2014 року в Україні не вкладались у голові. Аби прогнати відчуття безсилля, взялась писати книгу про свою країну, її смаки та кулінарні традиції своєї родини. Тоді вона не знала, чи буде це комусь цікаво. Втім "Мамушка: рецепти з України та з-за її меж" впевнено виборювала місця на книжкових полицях. Дебют українки розійшовся накладом у понад 100 тисяч примірників, до того ж книжку переклали п'ятьма мовами.


      Книги Олі Геркулес

      Це не класичні рецепти – Оля любить міксувати смаки різних країн. Зрештою її родина теж мультикультурна – тітка з Вірменії, бабуся жила в Сибіру, тато народився в Узбекистані, до того ж, в обидвох батьків тече ще й молдовська кров. Мабуть, тому українською кухнею не обмежується і присвятила другу книжку улюбленим кавказьким стравам.

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      Оля постійно навідується до України, шукає нові рецепти та привозить додому речі, які мама називає непотребом. Українка радіє, що свого часу наважилася піти за покликанням і тепер найбільше задоволення – бачити, як її страви роблять людей щасливішими.

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      Теги: Новини України Новини LifeStyle Зроблено в Україні Food and Drinks Традиції Книги Кіпр
      Джерело: 24 канал
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