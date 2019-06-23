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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      Акторка з львівським корінням, чий винахід змінив життя людей

      Зроблено в Україні 21

      За 1939-1941 роки німецькі торпеди знищили 29 британських кораблів. Тоді здавалось, що підводні човни Третього рейху неможливо здолати. Однак інноваційне рішення для флоту надійшло від головної красуні Голлівуду – Хеді Ламар.

      За 1939-1941 роки німецькі торпеди знищили 29 британських кораблів. Тоді здавалось, що підводні човни Третього рейху неможливо здолати. Однак інноваційне рішення для флоту надійшло від головної красуні Голлівуду – Хеді Ламар.

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      Вона захотіла вирівняти баланс сил у морських поєдинках. Раніше торпеду випускали і радіосигналом передавали їй координати цілі. Втім дуже часто противники перехоплювали частоту і заглушували її.

      хелі ламар
      Хеді Ламар

      Хеді придумала, як захистити сигнал

      Хеді ж придумала спосіб, аби ніхто не міг втрутитись у сигнал і торпеда дійшла до своєї цілі. Замість того, щоб використовувати одну чистоту, сигнал треба було розбити,  і уривками передавати різними частотами. Ворог мав вловити частину сигналу, але йому це нічого не давало б. У торпеді був приймач, який збирав ці шматки у єдиний сигнал.

      хеді ламар
      Акторка створила систему управління торпедами

      На ідею її наштовхнула гра на фортепіано – тому й запропонувала використовувати 88 радіочастот за кількістю клавіш.

      У серпні 1942 року їй видали патент на "Секретну комунікаційну систему". От тільки військові його не оцінили. "Ви хочете щоб ми запхали у торпеду піаніно", – запитували вони насмішкувато. Ідея так і залишилась на папері.

      Акторка спроектувала крило літака

      Оцінив талант красуні Ховард Хюз – бізнесмен та інженер, який мав амбітну мету побудувати найшвидший літак у світі. Пара деякий час зустрічалась, і хоч згодом вона назвала його найгіршим коханцем у світі, зате чи не вперше мала змогу опинитись серед інженерів, дизайнерів та винахідників.

      хеді ламар
      Хеді спроектувала крило літака

      Оглянувши якось креслення літака, жінка зауважила дивну конструкцію крил. У природі немає прямих кутів,  подумала вона, і придбала кілька книжок про риб та птахів. У переліку віднайшла тих, що розвивають найбільшу швидкість і перемалювала геометрію їхніх тіл. Їй залишалось лише перенести ці пропорції на крило літака.

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      Війна тривала і Хеді знала, що може бути корисною для країни. Одного дня вона прийшла до Національної ради винахідників, які займались військовими проектами та системами захисту, а це те, чим вона мріяла займатись. Однак її не прийняли. Сказали, що краще використати свій зірковий статус для продажу воєнних облігацій. Після цього за 10 днів вона прохала 16 міст і зібрала для американського оборонпрому 25 мільйонів доларів.

      Хеді Ламар і сучасність

      Про її патент згадали аж через 20 років – під час Карибської кризи. Зате згодом він ліг в основу мобільного зв'язку, Wi-Fi, GPS та будь-яких радіосигналів.

      На мою думку, розум людини значно цікавіший, ніж зовнішність. Люди думають, що я дурненька. Я інша, можливо, прибула з іншої планети. Хоч би що там не було, мені легко дається винахідництво,
      – сказала Хеді Ламар.

      blog_ava
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      Теги: Зроблено в Україні Новини України Наука Інтернет Мобільні пристрої Історія
      Джерело: 24 канал
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