Акторка з львівським корінням, чий винахід змінив життя людей

За 1939-1941 роки німецькі торпеди знищили 29 британських кораблів. Тоді здавалось, що підводні човни Третього рейху неможливо здолати. Однак інноваційне рішення для флоту надійшло від головної красуні Голлівуду – Хеді Ламар.

За 1939-1941 роки німецькі торпеди знищили 29 британських кораблів. Тоді здавалось, що підводні човни Третього рейху неможливо здолати. Однак інноваційне рішення для флоту надійшло від головної красуні Голлівуду – Хеді Ламар.

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Вона захотіла вирівняти баланс сил у морських поєдинках. Раніше торпеду випускали і радіосигналом передавали їй координати цілі. Втім дуже часто противники перехоплювали частоту і заглушували її.



Хеді Ламар

Хеді придумала, як захистити сигнал

Хеді ж придумала спосіб, аби ніхто не міг втрутитись у сигнал і торпеда дійшла до своєї цілі. Замість того, щоб використовувати одну чистоту, сигнал треба було розбити, і уривками передавати різними частотами. Ворог мав вловити частину сигналу, але йому це нічого не давало б. У торпеді був приймач, який збирав ці шматки у єдиний сигнал.



Акторка створила систему управління торпедами

На ідею її наштовхнула гра на фортепіано – тому й запропонувала використовувати 88 радіочастот за кількістю клавіш.

У серпні 1942 року їй видали патент на "Секретну комунікаційну систему". От тільки військові його не оцінили. "Ви хочете щоб ми запхали у торпеду піаніно", – запитували вони насмішкувато. Ідея так і залишилась на папері.

Акторка спроектувала крило літака

Оцінив талант красуні Ховард Хюз – бізнесмен та інженер, який мав амбітну мету побудувати найшвидший літак у світі. Пара деякий час зустрічалась, і хоч згодом вона назвала його найгіршим коханцем у світі, зате чи не вперше мала змогу опинитись серед інженерів, дизайнерів та винахідників.



Хеді спроектувала крило літака

Оглянувши якось креслення літака, жінка зауважила дивну конструкцію крил. У природі немає прямих кутів, подумала вона, і придбала кілька книжок про риб та птахів. У переліку віднайшла тих, що розвивають найбільшу швидкість і перемалювала геометрію їхніх тіл. Їй залишалось лише перенести ці пропорції на крило літака.

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Війна тривала і Хеді знала, що може бути корисною для країни. Одного дня вона прийшла до Національної ради винахідників, які займались військовими проектами та системами захисту, а це те, чим вона мріяла займатись. Однак її не прийняли. Сказали, що краще використати свій зірковий статус для продажу воєнних облігацій. Після цього за 10 днів вона прохала 16 міст і зібрала для американського оборонпрому 25 мільйонів доларів.

Хеді Ламар і сучасність

Про її патент згадали аж через 20 років – під час Карибської кризи. Зате згодом він ліг в основу мобільного зв'язку, Wi-Fi, GPS та будь-яких радіосигналів.

На мою думку, розум людини значно цікавіший, ніж зовнішність. Люди думають, що я дурненька. Я інша, можливо, прибула з іншої планети. Хоч би що там не було, мені легко дається винахідництво,

– сказала Хеді Ламар.