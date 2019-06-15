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      Українець, який ціною власного життя відзняв перший фільм про Чорнобиль

      Зроблено в Україні 203 Читать новость на русском

      Володимир Шевченко був талановитим режисером і перший поїхав у зону ураження, щоб відзняти документальний фільм "Чорнобиль: хроніка важких тижнів". Радянська влада внесла у нього багато корективів, але він все рівно став сенсацією.

      Британська дослідниця Сьюзен Шуплі назвала стрічку Володимира Шевченка "найнебезпечнішим фільмом у світі".

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      А головний сценарист серіалу "Чорнобиль" Креіг Мезін підтвердив, що ця робота допомогла йому написати кілька сцен.

      Досвідченому режисеру Володимиру Шевченку довелось кілька тижнів оббивати пороги всіх інстанцій, аби отримати дозвіл на зйомку фільму, яку вручили тільки 14 травня. Цього ж дня з’явилась і перша офіційна реакція генерального секретаря Михайла Горбачова. Слова визнання та співчуття пролунали аж на 19 день після найбільшої техногенної катастрофи у світі.

      чорнобиль
      Володимир Шевченко

      Через три тижні з моменту аварії рівень радіації був настільки високий, що його фіксувала навіть кіноплівка. Знімальна група зафільмувала, як донецькі шахтарі прокладають тунель під реактором. Згодом ці кадри допоможуть художникам-постановникам відтворити локацію.

      Відзняли вони й страйк батальйону резервістів, які бетонували комунікації між третім і четвертим енергоблоками. Цензура змусила вирізати фрагмент і більше ніде не показувати. Таких викреслених епізодів у сценарії було 156. Загалом з 20 тисяч метрів плівки, використали лише тисячу.


      Риття тунелю

      У цьому фільмі Володимир Шевченко був не лише режисером, а й оператором. Разом із ним у найнебезпечніші місця ЧАЕС вирушали Віктор Кріпченко і Володимир Таранченко. На обличчях були звичайні марлеві пов’язки. При цьому кінокамери їм довелося залишити у свинцевих коробках – дезактивеції вони не підлягали.

      Зйомки тривали майже сто днів, протягом яких група намагалась показати героїзм кожної окремої людини. Авторам хотілось якомога швидше показати публіці фільм.

      чорнобиль
      Перший документальний фільм про Чорнобиль

      Однак, чиновники постійно просили відзняти ще щось – новосілля евакуйованих селян, нові квартири на Троєщині та головне – зведення саркофага над реактором. Перша назва фільму "Адреса нашої біди" – видалась чиновниками надто песимістичною, тож замінили на "Чорнобиль: хроніка важких тижнів".

      Документальний фільм стане справжньою сенсацією – 127 країн придбають права на його показ. Та Володимир Шевченко цього всього вже не побачить. Кількамісячне перебування в Чорнобильській зоні стане смертельним – менше, ніж за рік він помре від променевої хвороби.

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      Цю сумну новину опублікує навіть видання The Times New York: "Містер Шевченко фільмував у безпосередній близькості біля реактора, під час монтажу мав високу температуру, але продовжував працювати". У 2017 році ЮНЕСКО внесло стрічку до реєстру "Пам’ять світу".

      чорнобиль
      Чорнобильська катастрофа у цифрах

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      Теги: Новини Росії Чорнобиль СРСР Зроблено в Україні Чорнобиль серіал
      Джерело: 24 канал
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