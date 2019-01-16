Українець, який у пошуках себе покинув посаду головного менеджера і став успішним сироваром

Віктор Чіркін носить модні окуляри, фірмові вусики, і має диплом американського університету. Здавалося б, типовий опис людини, яку сподіваєшся побачити в IT-компанії чи рекламному агентстві, але точно не в селі поруч з Білою Церквою. Дійсно, у 2014 році він був головним менеджером компанії, що займалась продажем інтернет-обладнання. Та його манило село, і Віктор виїхав з галасливого мегаполісу.

Тоді й постало питання – чим займатись, а точніше – як саме заробляти гроші. Мама Віктора робила звичайний сир із козячого молока. Йому ж хотілося чогось цікавішого – ну, скажімо, шевр, кроттен чи чеддер.

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Знання англійської розширили пошуки рецептів в інтернеті, а книга канадського сировара допомогла вивести хобі практично на професійний рівень. Віктор навіть зробив погріб для дозрівання сиру – так можна розширювати асортимент і братися за складніші рецепти.



Бажаєте шевр, кроттен чи чеддер? Чіркін зробить їх залюбки

Віктор Чіркін – незвичний підприємець. Він активно розвиває соцмережі і навіть знімає відео для блогу на youtube, де дає і поради, як роздоїти козу, як зробити закваску для сиру, і розповідає, що робити, якщо сир не вдається, Він ділиться своїми успіхами, але й відверто розповідає про невдачі.

Ми зараз живемо у прекрасний час, коли кожен може займатись улюбленою справою, та ще й отримувати від цього прибуток. Головне, щоб ваше захоплення було корисним для інших людей. А клієнтів завжди можна знайти через інтернет,

– запевнив Чіркін.

Якщо ви ще не обрали цікавого заняття – шукайте далі, займайтеся різними справами по кілька місяців. Не підійде – продовжите пошуки. Тільки-от, попереджає Віктор, не варто очікувати, що буде легко. Особливо – на старті.

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Якщо на звичайну роботу люди приходять о дев'ятій і завершують день о шостій чи сьомій, то тут доведеться працювати значно довше, з меншою кількістю вихідних і відпусток. Зате точно буде час для найголовнішого.