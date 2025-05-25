У ніч проти неділі, 25 травня, росіяни масовано атакували Україну. На жаль, є не тільки руйнування, але й загиблі, в тому числі діти.

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Чому зараз в Україні тривога та з якого напрямку є загроза

Спершу сигнал сирен прозвучав тільки в Києві та Київській області. Та згодом долучилися й інші регіони.

Монітори поінформували про можливі пуски балістики з Курська.

О 17:16 Повітряні сили написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Де зараз тривога в Україні: дані інтерактивної карти

Не нехтуйте безпекою та будьте в укритті, якщо у вашому регіоні оголосили тривогу!