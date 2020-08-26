За перший квартал 2020 року, тобто з січня по березень, середня ціна електроенергії на ринку угод України була найвищою у Європі.

Це підтверджує квартальний звіт Єврокомісії щодо ринків електроенергії.

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Водночас Україна виявилася одним з найбільших постачальників електрики в країни центральної Європи, тоді як середня ціна електроенергії в ЄС становила 33,5 євро за мегават на годину.

Найдешевшу електрику зафіксували у:

Норвегії (15 євро за мегават на годину);

Швеції (17 євро за мегават на годину).

Серед країн ЄС найдорожча електрика була:

на Мальті (45 євро за мегават на годину);

Болгарії (42 євро за мегават на годину).

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За період з липня 2019 року та до липня 2020-го ціна на електроенергію в Україні знизилася. Щоправда, в Україні за електроенергію сьогодні платять більше, аніж в інших країнах Європи. Лише в Польщі ціни перебувають на українському рівні.