Європейська комісія 24 серпня ухвалила пакет пропозицій, які повинні збільшити торгівлю між ЄС та країнами, які використовують конвенцію Пан-Євро-Мед. У переліку цих країн є й Україна.

Окрім України угода стосуватиметься ще 19 країн. Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

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У відомстві пояснили, що "правила походження" у торговельних угодах будуть більш гнучкими й зручними для бізнесу.

Які ще країни потрапили до переліку

Окрім України, ці пропозиції вносять поправки у двосторонні угоди ЄС з наступними:

Ісландія,

Ліхтенштейн,

Норвегія,

Швейцарія,

Фарерські острови,

Туреччина,

Єгипет,

Ізраїль,

Йорданія,

Ліван,

Палестина,

Грузія,

Молдова,

Албанія,

Боснія і Герцеговина,

Північна Македонія,

Чорногорія,

Сербія,

Косово.

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Ми повинні зробити все, що в наших силах, для полегшення торгівлі та економічної діяльності між ЄС і нашими сусідами в Євро-середземноморському регіоні, а також для сприяння регіональної інтеграції,

– наголосив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні.

Схвалений пакет включає 21 пропозицію Раді ЄС, що забезпечать більш зручні правила походження в торгових угодах ЄС з більшістю сусідніх країн.