ЄС може посилити торгівлю з Україною: Єврокомісія схвалила пакет пропозицій
Європейська комісія 24 серпня ухвалила пакет пропозицій, які повинні збільшити торгівлю між ЄС та країнами, які використовують конвенцію Пан-Євро-Мед. У переліку цих країн є й Україна.
Окрім України угода стосуватиметься ще 19 країн. Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.
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У відомстві пояснили, що "правила походження" у торговельних угодах будуть більш гнучкими й зручними для бізнесу.
Які ще країни потрапили до переліку
Окрім України, ці пропозиції вносять поправки у двосторонні угоди ЄС з наступними:
- Ісландія,
- Ліхтенштейн,
- Норвегія,
- Швейцарія,
- Фарерські острови,
- Туреччина,
- Єгипет,
- Ізраїль,
- Йорданія,
- Ліван,
- Палестина,
- Грузія,
- Молдова,
- Албанія,
- Боснія і Герцеговина,
- Північна Македонія,
- Чорногорія,
- Сербія,
- Косово.
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Ми повинні зробити все, що в наших силах, для полегшення торгівлі та економічної діяльності між ЄС і нашими сусідами в Євро-середземноморському регіоні, а також для сприяння регіональної інтеграції,
– наголосив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні.
Схвалений пакет включає 21 пропозицію Раді ЄС, що забезпечать більш зручні правила походження в торгових угодах ЄС з більшістю сусідніх країн.