Україна готова будувати нову безпекову систему з нуля

Керівник ОП заявив, що світ готовий карати за агресію здебільшого декларативно, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що наразі прибуток переважає над справедливістю. Якщо це дійсно так, що Україна не підходить жодна з чинних безпекових систем.

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"Хіба заради цього створювалася ООН? Хіба навколо цього об'єдналася Європа? Якщо так, то Україні не підходить жодна з наявних безпекових систем", – сказав глава ОП.

Єрмак наголосив, що Україні потрібна нова безпекова система й наша держава готова будувати її "з нуля".

Нам потрібна нова – справедлива. Цю систему доведеться збудувати з нуля. І ми готові на це. І ми за це заплатили найвищу ціну. Болем, потом, кров'ю, життям наших людей,

– заявив він.

Глава Офісу Президента попередив, що потурання Росії, зокрема так звана "фінляндизація України", зробить загрозу безпеці світу вічним викликом.

"Фінляндизація України чи гра в будь-яку іншу модель нейтралізації на російських умовах, яка не передбачає побудову нової системи безпеки – лише гарантувати, що ці виклики й загрози стануть вічними", – резюмував Єрмак.

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