"Хто обіцяє вас вбити – може це зробити"

Очільник ОП заявив, що на російській бойовій техніці знову пишуть "На Берлін". Єрмак сказав, що той, "хто обіцяє вас вбити – може це зробити".

До теми Війну не виграти без наступального озброєння, потрібен ленд-ліз, – Єрмак

На російській бойовій техніці знову пишуть "На Берлін". Знаєте, що це означає? Ми знаємо! Ізраїльтяни знають. Вірте тому що, хто обіцяє вас вбити – може це зробити,

– зазначив він.

Ціль Росії – знищити Україну

Андрій Єрмак розповів, що в Росії єдина ціль щодо України – знищити нашу державу.

"У випадку України ціль у Росії одна – знищити. Позбавити суб'єктності, зупинити побудову нації", – сказав глава ОП.

Єрмак заявив, що нинішнє керівництво Росії так просто не відмовиться від війни. "Воно готове платити. Питання, чи готове платити його оточення?" – резюмував він.

До слова – Затримали ДРГ, яка планувала замах на Зеленського: дивіться відео