"Хто обіцяє вас вбити – може це зробити"
Очільник ОП заявив, що на російській бойовій техніці знову пишуть "На Берлін". Єрмак сказав, що той, "хто обіцяє вас вбити – може це зробити".
До теми Війну не виграти без наступального озброєння, потрібен ленд-ліз, – Єрмак
На російській бойовій техніці знову пишуть "На Берлін". Знаєте, що це означає? Ми знаємо! Ізраїльтяни знають. Вірте тому що, хто обіцяє вас вбити – може це зробити,
– зазначив він.
Ціль Росії – знищити Україну
Андрій Єрмак розповів, що в Росії єдина ціль щодо України – знищити нашу державу.
"У випадку України ціль у Росії одна – знищити. Позбавити суб'єктності, зупинити побудову нації", – сказав глава ОП.
Єрмак заявив, що нинішнє керівництво Росії так просто не відмовиться від війни. "Воно готове платити. Питання, чи готове платити його оточення?" – резюмував він.
До слова – Затримали ДРГ, яка планувала замах на Зеленського: дивіться відео