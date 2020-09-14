В Україні перевірять, чи вдалося соцмережі "ВКонтакте" обійти блокування
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко доручив перевірити інформацію про заборонену в Україні російську соцмережу "ВКонтакте". Розробники раніше заявили, що обійшли блокування.
Проблема протидії ворогу у гібридній війні не зводиться лише до заборон, а має вирішуватися завдяки просвітництву та медіаграмотності. Про це Ткаченко сказав на пресконференції з нагоди 100 днів на посаді, інформує 24 канал.
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Ми кілька разів зустрічалися в РНБО з цього приводу, є план заходів. Стосовно "ВКонтакте". Я попросив сьогодні перевірити, чи насправді це реалістично, і що можна зробити, які рішення прийняти, щоб протидіяти цій історії,
– розповів Ткаченко.
Міністр також наголосив, що в держави є стратегія боротьби з дезінформацією. Однак деталей не вказав.
Чому виникла потреба перевірити "ВКонтакте"
Напередодні "ВКонтакте" на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку. Це означає, що українцям вже не потрібно встановлювати сервіси на зразок VPN для обходу блокування.
Користуйтеся VK як і раніше, без жодних VPN,
– написано у повідомленні.
Повідомлення від "ВКонтакте" для українських користувачів