Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко доручив перевірити інформацію про заборонену в Україні російську соцмережу "ВКонтакте". Розробники раніше заявили, що обійшли блокування.

Проблема протидії ворогу у гібридній війні не зводиться лише до заборон, а має вирішуватися завдяки просвітництву та медіаграмотності. Про це Ткаченко сказав на пресконференції з нагоди 100 днів на посаді, інформує 24 канал.

До теми Російська соцмережа "ВКонтакте" знову доступна українцям: як вдалось обійти блокування

Ми кілька разів зустрічалися в РНБО з цього приводу, є план заходів. Стосовно "ВКонтакте". Я попросив сьогодні перевірити, чи насправді це реалістично, і що можна зробити, які рішення прийняти, щоб протидіяти цій історії,

– розповів Ткаченко.

Міністр також наголосив, що в держави є стратегія боротьби з дезінформацією. Однак деталей не вказав.

Чому виникла потреба перевірити "ВКонтакте"

Напередодні "ВКонтакте" на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку. Це означає, що українцям вже не потрібно встановлювати сервіси на зразок VPN для обходу блокування.

Користуйтеся VK як і раніше, без жодних VPN,

– написано у повідомленні.



Повідомлення від "ВКонтакте" для українських користувачів

Відколи діє заборона користуватись "ВКонтакте"