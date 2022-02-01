Например, Tesla – это самый настоящий game changer. Электромобиль, доказавший, что транспортное средство на батарейках может составить конкуренцию традиционным авто, и создавший спрос на машины, заряжающиеся от сети.

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Или iPhone — вот уж game changer так game changer. Взял, да и почти похоронил кнопочные мобильные телефоны. Его успех заставил остальных производителей мобильников или срочно переключаться на производство своих сенсорных смартфонов, или навсегда покинуть рынок мобильных устройств.

Як game changer диктували історію

В мире вооружений тоже всегда были свои game changer. Англичане в средние века разбили валлийских и шотландских мятежников с помощью длинных дальнобойных луков, которых не было у восставших против Лондона.

Не додумайся английские мастера до создания оружия, бьющего на сотни метров и пробивающего щиты, и кто знает, может Шотландия и Уэльс отстояли бы тогда свою независимость и Великобритания никогда не появилась бы на свет.

Но англичане победили. Великобритания появилась на карте мира, и ее инженеры создали сверхоружие, приблизившее победу над немцами и их союзниками в Первой мировой войне.

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Game changher 1916 года стали танки. Неуклюжие, маломощные и часто ломающиеся, они все-таки смогли вдохнуть в уже порядком уставших от войны британцев уверенность в победе и помогли к этой победе прийти.

Конец Второй мировой войне положило невиданное до той поры оружие – атомная бомба. Две такие бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, наглядно продемонстрировали правительству Японии во что может превратиться вся их страна и буквально сломили волю к сопротивлению.

Game changer для войн настоящего

В принцие, вся история войн – по крайней мере, современных – это еще и история гонки вооружений. Разные правительства и разные компании стремятся создать все более совершенное оружие, которое будет превосходит все, что есть у реальных и потенциальных противников.

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Военно-промышленный комплекс, который во многих странах сжирает денег не меньше, чем вся социальная сфера, тратит миллионы и миллиарды не только на производство вооружений, но и на бесконечные попытки создать game changer для войн настоящего и потенциальных конфликтов будущего.

Придумать что-то такое, что сможет чуть ли не гарантировать победу на поле боя, или, по крайней мере, увеличить шансы на нее. Такой штукой, меняющей правила игры, не обязательно должно быть что-то такое же огромное, как танк или такое же разрушительное, как атомная бомба.

Сравнительно небольшие беспилотники-дроны, вооруженные далеко не самыми мощными ракетами, бывшие в распоряжении вооруженных сил Азербайджана – фактически обеспечили Баку победу над армянской армией в последней Карабахской войне.

Как Stinger переломили ход афганской войны

Эти беспилотники Bayraktar есть в ВСУ тоже и их становится все больше. Еще балтийские союзники передали Украине зенитные комплексы Stinger – штуковины, от одного названия которых у многих российских генералов до сих пор выступает холодный пот.

Что такое Stinger В переводе означает "жало". Это самонаводящаяся пусковая установка, легко превращающая в груды обломков вертолеты и самолеты.

Появившиеся в середине 1980-х годов на вооружении у моджахедов, Stinger буквально переломили ход афганской войны и вынудили СССР покинуть Афганистан.

В начале афганской авантюры советы использовали довольно простую, но эффективную тактику борьбы с сопротивлением: отправляли ударные вертолеты Ми-24 бомбить никак не защищенные от атак с воздуха базы подготовки повстанцев или даже деревни, в которых они укрывались.



Самонаводящаяся пусковая установка Stinger / Фото US Marine Corps

СССР клепали ударные вертолеты один за другим. В небе Афганистана летало сотни этих "ми", а еще вертолеты других моделей и боевые самолеты.

Правдами и неправдами добытое моджахедами ПВО работало кое-как и толком не могло противостоять советской авиации. Тогда поддерживающие моджахедов американцы приняли решение вооружить их своими Stinger.

Справка. Этот ракетный комплекс можно носить за спиной, словно большую винтовку. Он приводится в боевую готовность за несколько секунд и не требует особых умений от того, кто им пользуется.

В сентябре 1986 года из Stinger афганцами был сбит первый Ми-24. Дальше пошло как по накатанной: советские самолеты и вертолеты уничтожались едва ли не каждую неделю.

Прежде растерянные афганцы – воспряли духом и перешли к более активным действиям. Но вот советские военные – наоборот, боевой настрой заметно утратили.

Удача явно начинала благоволить афганцам, поскольку советы войну очевидно проигрывали. Но признать это сразу не решились – еще пару лет советское руководство колебалось, однако, в конце концов, решило заканчивать войну.

Stinger победили СССР

В 1989 году СССР вышел из Афганистана, что фактически означало военное и геополитическое поражение Москвы. Поражение, от которого Союз так и не смог оправиться и через пару лет распался.

Так что, можно сказать, что Stinger не только выгнали советскую армию из Афганистана, но и развалили Советский Союз.

Сейчас они оказались на вооружение уже украинских борцов за свободу от все той же Москвы. И их символическое значение не менее, а может, даже более важное, нежели их боевая ценность.