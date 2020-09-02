В Україні зменшилася кількість переказів від заробітчан: відома сума
У січні-липні 2020 року обсяг грошових переказів трудових мігрантів зменшився через спалах COVID-19. Порівняно з попереднім роком надійшло на понад 300 мільйонів доларів менше.
В липні заробітчани надіслали на 150 мільйонів доларів менше, ніж за цей період 2019 року. Про це повідомили на сайті Національного банку.
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У своїй статистиці НБУ враховує як офіційні, так і неофіційні канали надходження коштів в Україну. Упродовж 7 місяців трудові мігранти перерахували через банки 2,57 мільярда доларів, через неформальні канали – 2,27 мільярда доларів, через міжнародні платежі – 1,45 мільярда доларів.
Скільки грошей переказали у 2020 році
- в січні – 991 мільйонів доларів;
- в березні – 925 мільйонів доларів;
- у квітні – 794 мільйонів доларів;
- у травні – 805 мільйонів доларів;
- в червні – 856 мільйонів доларів.
Скільки надійшло грошових переказів у 2019 році
- з Польщі – 3,8 мільярда доларів;
- з Чехії – 1,1 мільярда доларів;
- з Росії – 1 мільярд доларів;
- зі США – 0,98 мільярда доларів;
- з Великобританії – 0,6 мільярда доларів.