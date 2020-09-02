У січні-липні 2020 року обсяг грошових переказів трудових мігрантів зменшився через спалах COVID-19. Порівняно з попереднім роком надійшло на понад 300 мільйонів доларів менше.

В липні заробітчани надіслали на 150 мільйонів доларів менше, ніж за цей період 2019 року. Про це повідомили на сайті Національного банку.

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У своїй статистиці НБУ враховує як офіційні, так і неофіційні канали надходження коштів в Україну. Упродовж 7 місяців трудові мігранти перерахували через банки 2,57 мільярда доларів, через неформальні канали – 2,27 мільярда доларів, через міжнародні платежі – 1,45 мільярда доларів.

Скільки грошей переказали у 2020 році

в січні – 991 мільйонів доларів;

в березні – 925 мільйонів доларів;

у квітні – 794 мільйонів доларів;

у травні – 805 мільйонів доларів;

в червні – 856 мільйонів доларів.

Скільки надійшло грошових переказів у 2019 році