Із червня 2019 року по червень 2020 року вартість овочів так званого борщового набору суттєво подешевшала. Наскільки – читайте далі.

Відповідні дані опублікувала Державна служба статистики.

До слова Ціни на продукти й карантин: що подорожчало у 2020 загалом і у травні зокрема

Наскільки подешевшали овочі

Картопля – на 7,0%, до 16,06 гривні за кілограм;

за кілограм; Ріпчаста цибуля – на 33,2% до 12,51 гривні за кілограм;

за кілограм; Буряк – у 2,6 раза до 7,57 гривні за кілограм;

за кілограм; Морква – на 39,3% до 12,53 гривні за кілограм;

за кілограм; Капуста – на 17,4% до 8,04 гривні за кілограм.

Які ціни на цукор та олію

За рік змінилась також ціна на цукор – він подешевшав на 1,5% і у червні 2020 року коштував в середньому по країні 14,94 гривні за кілограм. Соняшникову олію українці купують на 1,9% дешевше – до 34,31 гривні за 1 літр.

Однак у 2,3 раза подорожчали яблука, їхня ціна у червні 2020 року в середньому по Україні становила 34,71 гривні за кілограм.