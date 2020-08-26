Від 2017 року пес днює і ночує на могилі свого господаря. В тепле укриття чотирилапого не заганяють ні осінні дощі, ні зимові морози.

Хоча з дня смерті господаря минуло три роки, пес досі виглядає дуже нещасним. Історією українського Хатіко поділився телеграм-канал Perepichka News.

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Телеграм-канал не вказує інформацію, в якому саме населеному пункті живе український Хатіко. Однак цитує місцевих жителів, вони кажуть, що пес ніколи не залишає могилу господаря самотньою надовго. Він відходить лише для того, щоб роздобути для себе їжу. Люди шкодують собаку і намагаються стежити за тим, щоб його ніхто не ображав.



За три роки пес так і не змирився з втратою / Фото Perepichka News

Історія українського Хатіко зворушила українців. У Мережі вони залишили багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Я зворушена до глибини душі. Бідолашний";

"Ось вона, справжня вірність";

"Так шкода його. Просто серце кров'ю обливається";

"Дуже шкода господаря. І його песика. Але й радію за них, що у цьому жорстокому світі вони зустріли одне одного. Вірю, що колись вони знову будуть разом".

Що потрібно знати про Хатіко