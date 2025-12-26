Заховали у взутті: дві громадянки України намагалися вивести 60 тисяч доларів до Румунії
- Дві українки намагалися вивезти незадекларовані 60 000 доларів США до Румунії, заховавши гроші у взутті.
- Митне бюро Сірет вилучило кошти для перевірки та оштрафувало кожну з жінок.
23 грудня дві українки хотіли пішки потрапити на територію Румунії через пункт пропуску Сірет. Втім, після того, як жінок обшукали, їм заборонили перетинати кордон. Обидві намагалися вивезти незадекларовану валюту.
Українки віком 43 та 52 років сховали у взутті по 30 000 доларів США кожна. Кошти не були задекларовані, передає 24 Канал із посиланням на румунську прикордонну поліцію.
Що було із порушницями, які везли до Румунії незадекларовані долари?
Усі гроші вилучили для перевірки. Митне бюро Сірет оштрафувало кожну з жінок на 4 000 леїв. У прикордонній службі нагадують: ввозити до Румунії понад 10 000 євро (або еквівалент в іншій валюті) без декларування заборонено.
За це можуть оштрафувати й конфіскувати гроші. Прикордонники радять заздалегідь ознайомлюватися з митними правилами, щоб уникнути проблем із законом.
Що відомо про інші випадки правопорушень на кордоні?
- Увечері 14 грудня до пункту пропуску "Порубне" на мотоциклі приїхав громадянин України, який хотів незаконно виїхати до Румунії. На великій швидкості він спробував прорватися через пункт пропуску.
- На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили ухилянтів у броньованому автомобілі з проблисковими маячками до кордону з Угорщиною. Організатори злочинної схеми брали 16 500 доларів за переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон.
- Увечері 30 жовтня на пункті пропуску "Велика Паладь" мобілізований чоловік на авто Toyota протаранив шлагбауми та незаконно виїхав до Угорщини. Під час прориву він травмував прикордонника, якого госпіталізували з легкими ушкодженнями. За даними журналістів, за кермом був 38-річний мобілізований адвокат Едуард Пуканич.