Заховали у взутті: дві громадянки України намагалися вивести 60 тисяч доларів до Румунії

23 грудня дві українки хотіли пішки потрапити на територію Румунії через пункт пропуску Сірет. Втім, після того, як жінок обшукали, їм заборонили перетинати кордон. Обидві намагалися вивезти незадекларовану валюту.

Українки віком 43 та 52 років сховали у взутті по 30 000 доларів США кожна. Кошти не були задекларовані, передає 24 Канал із посиланням на румунську прикордонну поліцію.

Що було із порушницями, які везли до Румунії незадекларовані долари?

Усі гроші вилучили для перевірки. Митне бюро Сірет оштрафувало кожну з жінок на 4 000 леїв. У прикордонній службі нагадують: ввозити до Румунії понад 10 000 євро (або еквівалент в іншій валюті) без декларування заборонено.

За це можуть оштрафувати й конфіскувати гроші. Прикордонники радять заздалегідь ознайомлюватися з митними правилами, щоб уникнути проблем із законом.

Що відомо про інші випадки правопорушень на кордоні?