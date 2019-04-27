Українку з 10 дітьми затримали у Грузії: її підозрюють у торгівлі неповнолітніми

У Грузії місцеві правоохоронці затримали 37-річну українку, яку обвинувачують у торгівлі людьми. Жінка, зокрема, намагалася перевезти на територію окупованої Росією Абхазії десять дітей.

За інформацією МВС Грузії, жінка разом з дітьми прибула до столиці країни Тбілісі авіарейсом з Москви 8 квітня та опісля мала намір перебратися на територію ніким невизнаної Абхазії. Перед тим, як перетнути так званий кордон, українка орендувала житло у регіоні Мегрелія: тут вона провела кілька днів.

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Відповідно до документів, які отримала грузинська поліція, всі 10 дітей народилися від громадянина США, щоправда 4 з них з’явилися на світ ще у 2017 році, відтак власне через останній факт жінку запідозрили у торгівлі людьми. Як згодом з’ясувало слідство, українка їх дуже погано годувала, агресивно лікувала та утримувала у дуже поганих умовах.

До слова, у грузинських правоохоронців виникли підозри, чи справді українка є матір’ю цих дітей, відтак вони призначили медичну експертизу. Щоправда, всі діти мають прізвище українки.

Наразі соціальна служба доправила чотирьох дітей до Тбілісі, ще четверо перебувають у кутаїському відділенні соціальної служби, а решта двоє продовжують лікування в клініці.

Саму ж жінку затримали співробітники поліції та прокуратури в одній з лікарень міста Кутаїсі 25 квітня. Якщо правоохоронці доведуть її вину, українці загрожує позбавлення волі терміном від 14 до 17 років. Поки ж МВС Грузії видало ордер, за яким було вирішено відлучити усіх 10 дітей від матері.

У Грузії затримали українку, яка хотіла продати 10 дітей

Це вже не перший випадок, коли у Грузії заарештовують українців. Зокрема, 2 грудня Міністерство внутрішніх справ країни повідомило про арешт в столиці Тбілісі шести громадян України та одного Грузії. Їх звинуватили у груповому незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та вибухових речовин. Натомість вони все аперечують



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