Ураження вже в Єкатеринбурзі: що змінить у війні українська балістика

Україна вже випробовує власні балістичні розробки у бойових умовах, однак ключовим залишається питання їхнього масштабування та серійного виробництва. Водночас українські удари дедалі глибше сягають території Росії, і подальший розвиток ракетної програми може суттєво розширити ці можливості.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Україні важливо не обмежуватися лише засобами захисту від російської балістики. За його словами, власні ракети можуть не лише зробити далекобійні удари ефективнішими, а й змінити сам підхід Росії до застосування такого озброєння проти України.

Конкуренція може прискорити українську ракетну програму

Після успішних бойових випробувань власної балістики головним питанням для України стає масштабування виробництва. На внутрішньому ринку можуть працювати щонайменше дві компанії, здатні створювати такі ракети, і конкуренція між ними могла б стимулювати швидший розвиток технологій та вдосконалення готових рішень.

Конкуренція потрібна. Вона є двигуном прогресу, тому що коли у вас є конкуренція, постійно виникає бажання щось удосконалювати, робити краще, а не зупинятися на місці,

– пояснив Ус.

Певну невизначеність створили й кадрові зміни в уряді, адже напрацювання щодо власної балістики вже існували на момент його перезавантаження. Водночас сама ракетна галузь для України не є новою: ще з радянських часів тут збереглися відповідні знання, фахівці та виробничий досвід, зокрема пов'язаний із "Південмашем" у Дніпрі.

Україна ще з часів Радянського Союзу є країною з досвідом ракетобудування. Основний завод із ракетобудування в СРСР – це "Південмаш" у Дніпрі. Невипадково один із перших "Орешників" летів саме по цьому заводу, бо Росія розуміє, що тут накопичені певні знання і є виробничі можливості, які можуть полегшити Україні шлях до створення власного балістичного озброєння,

– зазначив він.

Власна балістика може змінити правила ударів

Під час війни значну роль почали відігравати не лише традиційні оборонні підприємства, а й приватні технологічні компанії. Частина західних розробників випробовує свої рішення безпосередньо в Україні, а нові дрони та інші засоби ураження вже допомагають стримувати російську перевагу в живій силі й не дають їй так легко перетворювати цю перевагу на просування на фронті.

Коли писатимуть книги про війну Росії проти України, окремий розділ буде присвячений тому, як проявили себе нові приватні компанії. Україна, на жаль, стала полігоном для випробування зброї,

– зазначив Ус.

Подальший розвиток власної балістики може дати Україні вже інший рівень можливостей. Йдеться не лише про ураження цілей на великій відстані, а й про відповідь на російський балістичний терор. Паралельно з посиленням протиракетної оборони Україні потрібен інструмент, який змусить Москву враховувати наслідки кожного нового запуску.

Україні, щоб захиститися від балістичного терору, не обов'язково дбати лише про антибалістичний захист. Паралельно треба мати свою балістику, щоб Росія розуміла: на кожну балістичну ракету, яку вона запустить по Україні, у відповідь може прилетіти дві,

– пояснив експерт.

Росія раніше відкидала українські пропозиції щодо обмеження далекобійних ударів і домовленостей у Чорному морі. Поява в України власних серійних балістичних ракет могла б додати до таких переговорів зовсім інший чинник – можливість завдавати Росії значно потужніших ударів у відповідь.

Українські удари вже дістають до Єкатеринбурга

Далекобійні можливості України поступово розширюються, і цілі дедалі глибше в російському тилу вже перестають бути недосяжними. Ус звернув увагу на повідомлення про ураження об'єкта в Єкатеринбурзі та припустив, що з подальшим розвитком українських засобів ураження географія таких атак може рухатися ще далі на схід.

Коли вже читаєш про ураження в Єкатеринбурзі, у мене закрадається питання: а Хабаровськ, Владивосток – це коли? Вже питання не в тому, чи буде це, а коли, тому що ми просуваємося далі, і це безумовно впливає на картину ведення війни,

– сказав Ус.

У війні на виснаження значення мають не лише суто військові об'єкти, а й економічна спроможність Росії продовжувати бойові дії. Як приклад експерт навів удари по інфраструктурі Wildberries, зазначивши, що великі компанії та пов'язані з ними фінансові потоки є частиною російської економіки. Водночас для значно потужнішого впливу на віддалені цілі самих дронів може бути недостатньо.

Для того, щоб ці удари були ефективнішими, потрібні не дрони, а ракети. Україні важливо працювати саме в цьому напрямку,

– наголосив експерт.

Ус пояснив, навіщо Україні власна балістика: дивіться відео