Батальйон безпілотних систем "Хорт" отримав від "Української команди" партію зарядних станцій

Волонтери "Української команди" передали потужні зарядні станції 420 окремому батальйону безпілотних систем "Хорт". Захисники виконують бойові завдання майже упродовж всієї лінії фронту. Зарядні станції допоможуть героям забезпечити безперервну роботу дронів.

Від початку повномасштабного вторгнення волонтери "Української команди" підтримують захисників. Зокрема, забезпечують необхідним, як-от зарядні станції та автівки. Крім того, за цей час "Українська команда" передала бойовим бригадам на фронт майже 4 тисячі різних безпілотників.

Зауважте "Українська команда" передала ГУР МО зарядні станції для безперебійної роботи техніки

Батальйону безпілотних систем "Хорт" передали зарядні станції

"Українська команда" передала 420 окремому батальйону безпілотних систем "Хорт" партію зарядних станцій. Волонтери наголосили, що зарядні станції – життєво необхідні на передовій.

Герої отримали допомогу від "Української команди": дивіться відео

Саме зарядні станції допомагають забезпечувати зв'язок, а також роботоздатність дронів. Отримавши зарядні станції, герої з "Хорт" зможуть набагато ефективніше нищити російських окупантів на передовій.

Ці хлопці сьогодні виконують бойові завдання майже по всій лінії фронту. Упевнений: наша підтримка посилить бойові спроможності підрозділу і допоможе ще більш ефективно нищити ворога,

– заявив Артур Палатний – керівник "Української команди".

"Українська команда" продовжує підтримувати героїв.