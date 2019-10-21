Як українське сільське господарство та харчова промисловість перетворилися на лідера економіки

Сьогодні в економіці України провідні ролі посідають такі галузі, як сільське господарство та харчова промисловість. Щоправда, упродовж деякого часу вони переживали певний занепад. Як та чому їм вдалося досягти успіху та стати лідерами української економіки – читайте далі.

Як сільське господарство підтримує українську економіку

В Україні, як і у багатьох країнах світу, сільське господарство – життєво необхідна галузь народного господарства, оскільки зачіпає інтереси кожної людини. А все тому, що виробництво продуктів харчування – перша умова життя населення. Крім того, ця галузь виробляє сировину для інших галузей промисловості, зокрема легкої та харчової. На думку економістів, саме сільське господарство багато в чому допомогло пережити кризу 2014-2015 років, і саме воно забезпечуватиме зростання промисловості України впродовж найближчих років.

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Саме сільське господарство забезпечуватиме зростання промисловості / unsplash.com

Сьогодні частка сільського господарства у ВВП України становить 8,9%, або майже 360 мільярдів гривень. До прикладу, у високо розвинутих країнах, зокрема в Німеччині та Франції, на сільське господарство припадає всього 1-2% ВВП. Таким чином, сільське господарство відіграє винятково важливу роль у розвитку ринкової економіки України. А у найближчому майбутньому воно може стати найбільшим джерелом експорту.

Сприяє цьому географічне положення України, її клімат та родючі землі, а Україна, між іншим, володіє 30% світового чорнозему. Також в Україні є дуже розвинутими фермерські господарства – працюють у нас 34 тисячі таких господарств, і вони забезпечують щонайменше 100 тисяч робочих місць. Відіграє важливу роль і те, що сільське господарство створює робочі місця, зменшує рівень бідності, забезпечує населення продуктами, а промисловість – сировиною.

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Завдяки усьому вищезазначеному, ще у 2017 році сільське господарство забезпечило 43,5% чистого прибутку усіх підприємств України, і потенціал до зростання зберігається й досі. Крім того, нинішній стан речей дозволяє українському сільському господарству здобути лідерські позиції у світі. І вже сьогодні Україна є одним зі світових лідерів з експорту зерна, олії, меду, вершкового масла та курятини.



Україна – лідер з експорту зерна, олії меду, курятини та вершкового масла / unsplash.com

Харчова промисловість

Ще однією важливою галуззю економіки України є харчова промисловість. І саме вона допомагає українській економіці якомога швидше інтегруватись до економіки країн Європейського Союзу. Крім того, ця галузь відіграє надзвичайно важливу роль у зовнішній торгівлі України, формуючи понад 50% обороту продукції агропромислового комплексу.

Сьогодні до харчової промисловості України належить понад 40 галузей, основні з яких – це виробництво цукру, молока, олії, хліба, кондитерських виробів, м’яса, напоїв та інших продуктів. А промислове виробництво харчових продуктів здійснюють понад 5 тисяч підприємств, що виробляють широкий асортимент продукції. Щорічно прямі іноземні інвестиції в харчову промисловість становлять близько 3 мільярдів доларів, а це більше ніж 25% від загальних прямих іноземних інвестицій в промисловість країни. Крім того, харчова промисловість забезпечує понад 8% ВВП України.

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Для прикладу внеску бізнесу у харчову галузь та економіку ми взяли показники діяльності Системи Кока-Кола в Україні з нещодавно опублікованого Звіту компанії за 2018 рік. Звіт був підготовлений аудиторською компанією Baker Tilly та незалежною дослідницькою компанією GfK Україна.



Харчова промисловість забезпечує понад 8% ВВП України / pexels.com

Значний стрибок уперед у харчовій промисловості розпочався лише на межі XX та XXI століть. А до цього галузь переживала певний занепад. Його причинами, зокрема, були відмова від ринкових взаємин у радянський період. Внаслідок таких кроків Україна втратила провідні позиції на світовому ринку та відбувся занепад харчового виробництва.

Аби побороти цей негатив, Україні довелося перебудувати свою економіку, а разом із нею – харчову промисловість. У підсумку останній вдалося надолужити втрачене та вона стала найважливішою складовою агропромислового комплексу України. Більше того, деякі фахівці сьогодні називають харчову промисловість локомотивом економіки України.



​Харчова промисловість – найважливіша складова агропромислового комплексу / pexels.com