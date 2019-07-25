"Вільха" в дії: з’явилося відео випробування потужного ракетного комплексу

На Одещині відбувся черговий етап випробування ракет української реактивної системи залпового вогню "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження.

Стрільби відбулися успішно, про це сказав заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос, повідомляє прес-служба РНБО.

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Під час випробувань Кривонос також взяв участь у перевірці технічних рішень та результатів ураження цілей на максимальній дальності.

Він зауважив, що РНБО України ухвалила низку рішень, аби забезпечити якнайшвидше прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

Дивться відео випробувань:

Що таке "Вільха"?Ракетний комплекс українського виробництва "Вільха" має керований 300 міліметровий ракетний боєприпас. "Вільху" розробили на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч". Пуск пакету з 12 ракет відбувається всього за 48 секунд, а залп здійснюється без зміни положення пакету, що допомагає максимально точно вражати цілі. Прийнятий на озброєння української армії у 2018 році.