Українські воїни ефектно знищили "штаб" бойовиків під Горлівкою: яскраве відео

Українські воїни вкотре потішили своїми діями на Донбасі і знову в районі окупованої Горлівки, що на Донеччині. Цього разу бійцям вдалося знищити важливу позицію терористів – щось на кшталт штабу, або місця для відпочинку. А відзначилися такими результативними діями військові з 53-ї бригади.

"Штаб" бойовиків розмістився в одному з покинутих дачних будиночків. Як розповів волонтер Юрій Мисягін, саме з цієї позиції окупанти били по лівому флангу українських воїнів. Зрештою бійцям Об’єднаних сил вдалося не лише отримати їхні координати, а й зняти все з висоти. Завдяки цьому вони й зуміли завдати влучний удар, і не завадили йому навіть дерева.

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"Три з трьох лягли прямо по цілі. А другий (на відео на 0:27) точно в "десятку", – додав Мисягін.

Раніше у передмісті Горлівки українським військовим з тієї ж 53-ї бригади вдалося повністю розгромити один із спостережних пунктів бойовиків.