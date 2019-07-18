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      Українські воїни ефектно знищили "штаб" бойовиків під Горлівкою: яскраве відео

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      ЗСУ знищили "штаб" бойовиків під Горлівкою: відео
      ЗСУ знищили "штаб" бойовиків під Горлівкою: відео / Скріншот відео

      Українські воїни вкотре потішили своїми діями на Донбасі і знову в районі окупованої Горлівки, що на Донеччині. Цього разу бійцям вдалося знищити важливу позицію терористів – щось на кшталт штабу, або місця для відпочинку. А відзначилися такими результативними діями військові з 53-ї бригади.

      "Штаб" бойовиків розмістився в одному з покинутих дачних будиночків. Як розповів волонтер Юрій Мисягін, саме з цієї позиції окупанти били по лівому флангу українських воїнів. Зрештою бійцям Об’єднаних сил вдалося не лише отримати їхні координати, а й зняти все з висоти. Завдяки цьому вони й зуміли завдати влучний удар, і не завадили йому навіть дерева.

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      "Три з трьох лягли прямо по цілі. А другий (на відео на 0:27) точно в "десятку", – додав Мисягін.

      Раніше у передмісті Горлівки українським військовим з тієї ж 53-ї бригади вдалося повністю розгромити один із спостережних пунктів бойовиків.

      якими ще ефектними та результативними діями відзначалися на донбасі українські військові: 
      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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