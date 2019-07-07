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      Українські бійці розгромили ще одну позицію бойовиків: вражаюче відео

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      Українські бійці розгромили ще одну позицію бойовиків
      Українські бійці розгромили ще одну позицію бойовиків / Скріншот з відео

      Військові Збройний сил України знищили ще одну позицію ворога та склад з боєприпасами. В результаті операції троє бойовиків було ліквідовано, ще 4 – поранено.

      Видовищне відео палючої позиції терористів, з яких обстрілювали наших армійців розмістив український волонтер Юрій Мисягін у Facebook.

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      Також українським воїнам вдалося знищити склад з боєприпасами, бліндаж, оборонну точку, житлове приміщення, де розміщувались терористи, та підвал, де вони ховалися. 

      Зазначимо, що такими діями наші армійці відповідають на провокації російських найманців, зокрема і за обстріл санітарного авто, через який загинули відома військова-медик Ірина Шевченко та водій Сергій Майборода.

      Дивіться відео: як бійці ЗСУ знищили позицію ворога

      Позиція бойовиків була розташована на окраїні хутора Вільне на Луганщині.

      Як минула доба на фронті? Упродовж доби 6 липня проросійські бойовики на Донбасі 26 разів порушували режим припинення вогню, зокрема 8 разів окупанти застосували заборонене "Мінськом" озброєння.

      Внаслідок бойових дій один український військовослужбовець зазнав поранення та ще чотири отримали бойове травмування. Щодо ситуації у лавах бойовиків, за даними розвідки, 6 липня трьох осіб знищено.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія Жертви Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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