Українські бійці розгромили ще одну позицію бойовиків: вражаюче відео

Військові Збройний сил України знищили ще одну позицію ворога та склад з боєприпасами. В результаті операції троє бойовиків було ліквідовано, ще 4 – поранено.

Видовищне відео палючої позиції терористів, з яких обстрілювали наших армійців розмістив український волонтер Юрій Мисягін у Facebook.

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Також українським воїнам вдалося знищити склад з боєприпасами, бліндаж, оборонну точку, житлове приміщення, де розміщувались терористи, та підвал, де вони ховалися.

Зазначимо, що такими діями наші армійці відповідають на провокації російських найманців, зокрема і за обстріл санітарного авто, через який загинули відома військова-медик Ірина Шевченко та водій Сергій Майборода.

Дивіться відео: як бійці ЗСУ знищили позицію ворога

Позиція бойовиків була розташована на окраїні хутора Вільне на Луганщині.

Як минула доба на фронті? Упродовж доби 6 липня проросійські бойовики на Донбасі 26 разів порушували режим припинення вогню, зокрема 8 разів окупанти застосували заборонене "Мінськом" озброєння.



Внаслідок бойових дій один український військовослужбовець зазнав поранення та ще чотири отримали бойове травмування. Щодо ситуації у лавах бойовиків, за даними розвідки, 6 липня трьох осіб знищено.