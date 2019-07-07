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      Чому Росія наростила війська біля кордонів з Україною: пояснення Волкера

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      Нарощування військ РФ на кордоні з Україною пов'язане з ротацією
      Нарощування військ РФ на кордоні з Україною пов'язане з ротацією / censor.net.ua

      Росія-агресор періодично збільшує кількість своїх поблизу України. Тому, останні нарощення присутності армії РФ біля російсько-українського кордону є лише частиною ротації.

      Кремль останні роки постійно тримає своїх військових біля кордонів, зауважив Спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки".

      Читайте також: Зеленський озвучив першочергові завдання на Донбасі

      Проте, теперішнє збільшення російської армії навряд чи свідчить про нові просування на територію України.

      Стосовно розміщення військ з російської сторони. Вони приходять і відходять. Ми бачили протягом декількох років, що кількість військ зростає перед ротацією. При ротації також інколи є спалах насильства, бо вони тестують устаткування і переконуються, що їм там зручно. Гадаю, ми бачимо саме це. Знову ж, це не свідчить про будь-які нові просування,
      – вважає Волкер.

      Спецпредставник додав, що рішення Зеленського про відведення українських сил зі Станиці Луганської – це позитивний крок.

      "Це було одним зі складних питань у переговорах між Росією та Україною і заважало посиленню безпеки при перетині контактної лінії місцевими мешканцями. Тому гадаю це позитивний крок української сторони. Я сподіваюсь, що Росія також виведе сили і конструктивно співпрацюватиме з Україною та міжнародною спільнотою допомагаючи побудувати міст", – сказав він.

      На думку дипломата, важливо, що український президент активно говорить про прагнення миру, покращення життя людей та гуманітарної ситуації на Донбасі. Адже цим Зеленський демонструє, що "проблема полягає саме в діях Росії".

      Які сили тримає Росія на кордоні з Україною? Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.

      Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.

      Наразі в ООС попереджають, що Росія почала нарощувати угруповання своїх військ вздовж українсько-російського кордону.

      загрозливі напрямки на кордоні з україною
      Звідки РФ може напасти на Україну: карта загрозливих напрямків / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Курт Волкер Війна на Донбасі Володимир Зеленський Новини Росії Україна – Росія
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