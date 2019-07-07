Бойовики вкотре порушують режим припинення вогню: атакували з мінометів, гранатометів і БМП
Упродовж доби 6 липня проросійські бойовики на Донбасі 26 разів порушували режим припинення вогню. 8 разів окупанти застосували заборонене "Мінськом" озброєння.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці 16 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Широкиного – двічі зі стрілецької зброї;
- поряд з Лебединським: з мінометів калібру 120- та 82 міліметрів;
- неподалік Мар'їнки – двічі з мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- на околицях Павлополя – тричі з гранатометів різних систем;
- у район Богданівки – двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Водяного – з озброєння БМП та стрілецької зброї;
- біля Гнутового – двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів
- неподалік Старогнатівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- на околицях Піщевика – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
- у районі Красногорівки – з великокаліберного кулемету.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників бойовики обстріляли 10 разів:
- поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів різних систем;
- поряд із Новотошківським – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри;
- неподалік Новолуганського – двічі з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів;
- на околицях Зайцевого – з гранатометів різних систем;
- поблизу Новгородського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- біля Південного – з артилерійських систем калібру 122 мілімтери, мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Світлодарська – з міномету калібру 120 міліметрів;
- на околицях населеного пункту Шуми – з протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Внаслідок бойових дій один український військовослужбовець зазнав поранення та ще чотири отримали бойове травмування. Щодо ситуації у лавах бойовиків, за даними розвідки, 6 липня трьох осіб знищено.
Від початку поточної доби бойовики п'ять разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Два обстріли відбулись у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме облизу Широкиного. Тут ворог України атакував з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
А у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно тричі:
- неподалік Новолуганського – з міномету калібру 82 міліметри;
- біля Новоолександрівки – з міномету калібру 120 міліметрів;
- на околицях Золотого-4 – з міномету калібру 120 міліметрів.
Упродовж доби 5 липня проросійські бойовики на Донбасі 28 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій два українських воїни зазнали поранень і ще чотири отримали бойове травмування.
Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей