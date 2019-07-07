Бойовики вкотре порушують режим припинення вогню: атакували з мінометів, гранатометів і БМП

Упродовж доби 6 липня проросійські бойовики на Донбасі 26 разів порушували режим припинення вогню. 8 разів окупанти застосували заборонене "Мінськом" озброєння.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці 16 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил:

поблизу Широкиного – двічі зі стрілецької зброї;

поряд з Лебединським: з мінометів калібру 120- та 82 міліметрів;

неподалік Мар'їнки – двічі з мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

на околицях Павлополя – тричі з гранатометів різних систем;

у район Богданівки – двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Водяного – з озброєння БМП та стрілецької зброї;

біля Гнутового – двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

неподалік Старогнатівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

на околицях Піщевика – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

у районі Красногорівки – з великокаліберного кулемету.

Важливо! Поховали смертельно пораненого під Мар'їнкою українського бійця "Фугаса"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників бойовики обстріляли 10 разів:

поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів різних систем;

поряд із Новотошківським – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри;

неподалік Новолуганського – двічі з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів;

на околицях Зайцевого – з гранатометів різних систем;

поблизу Новгородського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

біля Південного – з артилерійських систем калібру 122 мілімтери, мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Світлодарська – з міномету калібру 120 міліметрів;

на околицях населеного пункту Шуми – з протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Внаслідок бойових дій один український військовослужбовець зазнав поранення та ще чотири отримали бойове травмування. Щодо ситуації у лавах бойовиків, за даними розвідки, 6 липня трьох осіб знищено.

Від початку поточної доби бойовики п'ять разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Два обстріли відбулись у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме облизу Широкиного. Тут ворог України атакував з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

А у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно тричі:

неподалік Новолуганського – з міномету калібру 82 міліметри;

біля Новоолександрівки – з міномету калібру 120 міліметрів;

на околицях Золотого-4 – з міномету калібру 120 міліметрів.

Упродовж доби 5 липня проросійські бойовики на Донбасі 28 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій два українських воїни зазнали поранень і ще чотири отримали бойове травмування.