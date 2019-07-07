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      Бойовики вкотре порушують режим припинення вогню: атакували з мінометів, гранатометів і БМП

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      Упродовж доби 6 липня проросійські бойовики на Донбасі 26 разів порушували режим припинення вогню. 8 разів окупанти застосували заборонене "Мінськом" озброєння.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці 16 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил:

      • поблизу Широкиного – двічі зі стрілецької зброї;
      • поряд з Лебединським: з мінометів калібру 120- та 82 міліметрів;
      • неподалік Мар'їнки – двічі з мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
      • на околицях Павлополя – тричі з гранатометів різних систем;
      • у район Богданівки – двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
      • поблизу Водяного – з озброєння БМП та стрілецької зброї;
      • біля Гнутового – двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів
      • неподалік Старогнатівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
      • на околицях Піщевика – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
      • у районі Красногорівки – з великокаліберного кулемету.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників бойовики обстріляли 10 разів:

      • поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів різних систем;
      • поряд із Новотошківським – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри;
      • неподалік Новолуганського – двічі з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів;
      • на околицях Зайцевого – з гранатометів різних систем;
      • поблизу Новгородського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
      • біля Південного – з артилерійських систем калібру 122 мілімтери, мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
      • неподалік Світлодарська – з міномету калібру 120 міліметрів;
      • на околицях населеного пункту Шуми – з протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

      Внаслідок бойових дій один український військовослужбовець зазнав поранення та ще чотири отримали бойове травмування. Щодо ситуації у лавах бойовиків, за даними розвідки, 6 липня трьох осіб знищено.

      Від початку поточної доби бойовики п'ять разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Два обстріли відбулись у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме облизу Широкиного. Тут ворог України атакував з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      А у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно тричі:

      • неподалік Новолуганського – з міномету калібру 82 міліметри;
      • біля Новоолександрівки – з міномету калібру 120 міліметрів;
      • на околицях Золотого-4 – з міномету калібру 120 міліметрів.

      Упродовж доби 5 липня проросійські бойовики на Донбасі 28 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій два українських воїни зазнали поранень і ще чотири отримали бойове травмування.


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

      якою нині є ситуація на Донбасі: 
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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