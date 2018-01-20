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Українське місто визнали найдешевшим для туризму у 2018: фотофакт

14:51, сьогодні 3947 Читать новость на русском
Київ в рейтингу найдешевших міст для відпочинку
Київ в рейтингу найдешевших міст для відпочинку / 24 Канал

Британська туристична компанії Hoppa склала рейтинг найдорожчих та найдешевших міст у світі для туристів у 2018 році. Рейтинг складали з урахуванням середньої вартості проживання в готелі, їжі, випивки, таксі та розваг за добу.

Згідно з рейтингом, доба в Києві обійдеться туристові в 64,79 британських фунтів (87,5 долара або 2 455 гривень). Найдорожчим містом став Нью-Йорк – за день в ньому доведеться заплатити 346,05 фунтів (467,53 долара або 13 110 гривень).

Читайте також: Названо найпривабливіші туристичні напрямки 2018 року

Окремо в рейтингу також розібрали всі категорії, не в кожної з яких Київ став найдешевшим.

Київ – найдешевше місто для туризму
Київ – найдешевше місто для туризму

Так, за вартістю ночівлі українська столиця посіла 5 місце – 42 фунти (57 доларів або 1 591 гривень). Дешевше виявилися індонезійські Денпасара (45 доларів) і Джакарта (53 доларів), турецька Анталія і тайський Пхукет (по 51 долара).

За вартістю напоїв Київ зазвичай входить в трійку найбільш дешевих. Вартість кави в українській столиці в 1,19 фунтів (1,61 долара або 45,08 гривень).

Пляшку вина, за версією Hoppa, в Києві можна придбати за 4,09 фунта (5,53 долара або 155 гривень).


Київ – найдешевше місто для туризму

Пінта пива (0,47 л), за версією Hoppa, в Києві коштує нереалістично дорого – 3,69 фунта (5 доларів або 140 гривень). За цим показником Київ на 9 місці.

Зате поїсти в Києві, як ресторані, так і в McDonalds – найдешевше. Вечеря в пристойному закладі на двох в столиці України обійдеться в 10 фунтів (13,51 долара або 379 гривень).


Київ – найдешевше місто для туризму

Вартість "Біг мак меню" в Києві на 2 центи дешевше Тунісу – 2,11 фунта (2,85 долара або 80 грн).

Таксі в Києві теж одне з найдешевших – місто займає 6 місце з 1,58 фунтами (2,13 долара або 60 гривень) за поїздку на 5 кілометрів.


Київ – найдешевше місто для туризму

Теги: Подорожі LifeStyle Новини Києва Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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