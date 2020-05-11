Українські АЕС виробляють рекордно мало енергії за останні 5 років
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Атомні електростанції в Україні суттєво скоротили вироблення енергії. Потужність генерації АЕС станом на 10 травня становила 7,41 тисячі мегават – а це всього 53% від загальної встановленої потужності.
За останнє п'ятиріччя – це найнижча потужність АЕС у другу неділю травня на максимумі споживання електроенергії. Про це повідомляють "Наші гроші".
До теми Енергетична криза: що відбувається та чому українці мають за це платити
Потужність АЕС у другу неділю травня / Таблиця "Наші гроші"
Зазначимо, що ДБР розпочало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Слідчі перевірятимуть, чи законними були рішення посадовців з Міненергетики та захисту довкілля.
Що відомо про зменшення виробництва електроенергії АЕС
- 21 квітня Запорізька АЕС відключила другий блок від енергосистеми і вивела його в резерв у зв'язку з балансовими обмеженнями.
- Пізніше стало відомо, що "Енергоатом" після перегляду прогнозного балансу енергосистеми скерував до "Укренерго" доопрацьований оперативний графік експлуатації блоків АЕС в 2020 році. Згідно з ним, "Енергоатом" готується до виведення в резерв з 10 травня енергоблоку №6 Запорізької АЕС і енергоблоку №3 Рівненської АЕС.
- Передбачається і робота на зниженій потужності низки енергоблоків АЕС у різних областях України.
- 97 народних депутатів звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не допустити зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації.
- У Міненерго кажуть, що якби держава не зменшила обсяги виробництва атомної енергії, на ринку виникнув би надлишок енергії, за який довелося б заплатити 4 мільярди гривень на рік.
- За словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, наразі в енергосистемі України – найбільша криза за всю новітню історію.
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