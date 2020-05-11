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Українські АЕС виробляють рекордно мало енергії за останні 5 років

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Українські АЕС працюють на найменшій потужності за останні 5 років
АЕС працюють на найнижчій потужності за 5 років / Прямий

Атомні електростанції в Україні суттєво скоротили вироблення енергії. Потужність генерації АЕС станом на 10 травня становила 7,41 тисячі мегават – а це всього 53% від загальної встановленої потужності.

За останнє п'ятиріччя – це найнижча потужність АЕС у другу неділю травня на максимумі споживання електроенергії. Про це повідомляють "Наші гроші".

До теми Енергетична криза: що відбувається та чому українці мають за це платити

Потужність АЕС
Потужність АЕС у другу неділю травня / Таблиця "Наші гроші"

Зазначимо, що ДБР розпочало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Слідчі перевірятимуть, чи законними були рішення посадовців з Міненергетики та захисту довкілля.

Що відомо про зменшення виробництва електроенергії АЕС

  • 21 квітня Запорізька АЕС відключила другий блок від енергосистеми і вивела його в резерв у зв'язку з балансовими обмеженнями.
  • Пізніше стало відомо, що "Енергоатом" після перегляду прогнозного балансу енергосистеми скерував до "Укренерго" доопрацьований оперативний графік експлуатації блоків АЕС в 2020 році. Згідно з ним, "Енергоатом" готується до виведення в резерв з 10 травня енергоблоку №6 Запорізької АЕС і енергоблоку №3 Рівненської АЕС.
  • Передбачається і робота на зниженій потужності низки енергоблоків АЕС у різних областях України.
  • 97 народних депутатів звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не допустити зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації.
  • У Міненерго кажуть, що якби держава не зменшила обсяги виробництва атомної енергії, на ринку виникнув би надлишок енергії, за який довелося б заплатити 4 мільярди гривень на рік.
  • ​ За словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, наразі в енергосистемі України – найбільша криза за всю новітню історію.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Статистика Енергетика Міністерство енергетики та захисту довкілля Ринок електроенергії Електроенергія АЕС
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