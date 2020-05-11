Українські АЕС виробляють рекордно мало енергії за останні 5 років

Атомні електростанції в Україні суттєво скоротили вироблення енергії. Потужність генерації АЕС станом на 10 травня становила 7,41 тисячі мегават – а це всього 53% від загальної встановленої потужності.

За останнє п'ятиріччя – це найнижча потужність АЕС у другу неділю травня на максимумі споживання електроенергії. Про це повідомляють "Наші гроші".

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Потужність АЕС у другу неділю травня / Таблиця "Наші гроші"

Зазначимо, що ДБР розпочало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Слідчі перевірятимуть, чи законними були рішення посадовців з Міненергетики та захисту довкілля.

Що відомо про зменшення виробництва електроенергії АЕС