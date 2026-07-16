Спецпризначенці Нацгвардії знищили бомбардувальник Су-24М росіян в Криму

Українські військові знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Відпрацювали по ньому спецпризначенці Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України.

Про це повідомив командувач НГУ генерал-майор Олександр Півненко.

Деталі знищення Су-24М

Бойові водолази завдали високоточних ударів по важливих ворожих цілях. У момент атаки російський літак якраз готувався до бойового вильоту, щоб атакувати територію України.

Перший БпЛА влучив у носову частину Су-24М, другий завдав повторного удару в район паливних баків, остаточно спричинивши його знищення,

– розповів Півненко.

За словами генерал-майора, ця операція вкотре підтвердила, що Нацгвардія масштабує застосування дронів далеко в тилу противника.