Зауважимо, фестиваль "Вільне небо" у 2020 не проводили через пандемію коронавірусу. У 2021 ж знову тисячі гостей відвідали свято.

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Гопак на висоті у чотири кілометри

Після дворічної паузи у серпні 2021 відбувся традиційний повітряний фестиваль "Вільне небо". У Дніпропетровську область з'їхалися знову до 40 тисяч гостей та багато учасників з усієї України.

Під час заходу літаки та гелікоптери малювали у небі різні фігури, які згодом фарбували синьо-жовтим димом.

А ще й несли понад хмарами величезний прапор України 9 на 12 метрів – на честь 30 річниці Незалежності.

21 ж серпня 16 парашутистів піднялися на висоту 4 тисяч метрів, а там – виконали український танець гопак. Виступ тривав усього хвилину, але його варто побачити!

Гопак серед хмар від українських парашутистів: дивіться відео

Важливо: 24 серпня 2021 року Україна масштабно відзначатиме 30 річницю своєї Незалежності. Пригадайте, як українці святкували перший День Незалежності.

І подивіться, як святкуватимуть тридцятий.

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