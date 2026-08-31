"Раніше сміялись, але вони покращуються": як росіяни застосовують НРК на полі бою

Російські окупаційні війська поступово нарощують використання наземних роботизованих комплексів на фронті. Якщо раніше українські воїни скептично оцінювали перші спроби ворога, то зараз він вийшов на якісно новий рівень щодо використання НРК.

Командир роти ударних НРК, NC 13 "Франк" та оператор ударних НРК, NC 13 "Удав" розповіли 24 Каналу про ситуацію із застосуванням роботизованих платформ ворожим військом. Українські захисники детально аналізують кожен крок противника, аби зберігати стратегічну та технологічну перевагу на лінії фронту.

Як росіяни покращують застосування НРК?

Українські військові відстежують активний розвиток та впровадження наземних роботизованих комплексів у російській армії. Якщо раніше спроби ворога у застосуванні НРК були невдалими, то зараз окупанти досягли відчутного прогресу.

Ми спостерігаємо розвиток НРК у росіян – у них також є успішне застосування наземних роботизованих комплексів. Йдеться про логістичні НРК. І якщо раніше – ще рік тому – ми сміялись щодо їхніх спроб, то зараз вони покращуються та вийшли вже на непоганий рівень логістики,

– зазначив "Франк".

За словами командира роти ударних НРК, наступним етапом для росіян може стати саме бойове застосування таких комплексів. Саме тому Силам оборони України важливо постійно бути на крок попереду у технологічних розробках та тактиці їх використання.

Військові розповіли, як росіяни намагаються застосовувати НРК: дивіться відео

Військові зазначили, що спостерігали певні бойові НРК у росіян, проте наразі це тільки показуха для пропаганди, політики, що вони нібито щось роблять. Водночас, за словами "Франка", українські захисники наразі ще не фіксували застосування окупантами саме ударних НРК.