Жінки наголосили, що в українців з білорусами тисячолітиня спільна історія, передає 24 канал.

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"Ми захищали наші землі від багатьох окупантів. Наші народи пережили страшну війну і перемогли німецьких фашистських загарбників. За нашу спільну перемогу тоді ми заплатили велику ціну. Це наша з вами памʼять", – сказали вони.

Але сьогодні, за словами захисниць, біда знову постукала в наші будинки – на нашу землю знову прийшла війна.

Ворог руйнує наші міста і села, вбиває наших жінок, дітей і стареньких. Наших сестер і дітей гвалтують "кадировці". Мільйони українців стали біженцями. Ми стали на захист нашої Батьківщини і переможемо в цій війні,

– лунає у відео.

Жінки наголосили, що з болем в серці українці бачать, як ворожі бомбардувальники злітають з білоруських аеродромів, ракети стартують з їхньої території, а війська агресора крокують через Білорусь.

"Ми віримо, що ви, браття і сестри Білорусі, проти клятої війни, що ви не хочете, щоб вбивали українців і знищували Україну. Ми з вами завжди були в мирі і дружбі. Нам немає чого ділити, і так буде завжди. Ми просимо – допоможіть зупинити цю війну. Ми віримо вам", – заявили українські жінки.

Дивіться звернення українських жінок до білорусів:



До слова, загроза наступу Росії зі сторони Білорусі досі висока. Згідно з опублікованими фото з супутника, країна-агресорка розгортає на півдні Білорусі наземні сили.