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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Українські банки тимчасово закрили частину відділень та ввели обмеження: список

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      Українські банки тимчасово закрили частину відділень та ввели обмеження на період карантину / delo.ua

      Українські банки тимчасово закривають частину відділень, скорочують години роботи, вводять санітарні години та обмеження на кількість клієнтів у відділеннях, щоб знизити ризики на час карантину.

      Список банків, які ввели обмеження на час карантину

      До теми Приватбанк запровадив санітарну годину: як працюють банки в умовах карантину

      "Креді Агріколь Банк" повідомив про тимчасове закриття 17 відділень зі 150 (тут і далі – на початок року, за даними НБУ). Решта працюють тільки в будні з 9:00 до 17:00 з перервою на санітарну годину, мовиться в повідомленні банку.

      Банк "Південний" тимчасово призупинив роботу 22 з 98 відділень і скоротив робочий день (з 10:00 до 16:30) з трьома санітарними годинами. Банк також скасував роботу на вихідних і обмежив максимальну кількість клієнтів у відділеннях п'ятьома.

      "Укрсиббанк" скоротив графік роботи з 10:00 до 16:00, ввів санітарну годину та обмежив допустиму кількість клієнтів у відділенні п'ятьома людьми.

      Відділення "ТАСкомбанку" працюватимуть тільки в будні з 10:00 до 16:00. У відділеннях можуть перебувати до п'яти клієнтів.

      "Кредобанк" скоротив години роботи і працює наразі з 10:00 до 16:30, ввів 2 перерви на дезінфекцію та обмеження на кількість людей у відділенні.

      "Ідея Банк" та "Укрексімбанк" ввели додаткові сангодини і попередили про можливе обмеження на кількість людей у своїх відділеннях.

      "Ощадбанк" приймає клієнтів тільки в будні до 16:00.

      "Правекс Банк" і "Глобус Банк" приймають клієнтів у будні з 10:00 до 16:00.

      "ОТП Банк" приймає клієнтів у будні з 9:00 до 17:00.

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      Всі фінансові установи рекомендують користуватися онлайн-банкінгом та уникати операцій з готівкою.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Ощадбанк Карантин в Україні 2020 Банки Новини України
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