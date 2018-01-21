Українські депутати полетіли до Страсбурга

Делегація українських депутатів поїхала до Страсбурга. У понеділок, 22 січня, там починається зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це написав член делегації Борислав Береза у Facebook.

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Разом з ним Україну представлятимуть Георгій Логвинський, Леонід Ємець, Володимир Ар'єв та Сергій Соболєв.

Ми летимо працювати у Страсбург і перші зустрічі пройдуть уже сьогодні. А в понеділок зранку розпочинається зимова сесія ПАРЄ і ми будемо представляти на ній Україну,

– написав Береза

Нардепи кажуть, що на порядку денному – обрання нового президента ПАРЄ, а також голови української групи при Європейській народній партії, яка є найвпливовішою політсилою в Європарламенті.

Під час сесії українці також розкажуть європейським колегам про наслідки російської агресії на Донбасі та в Криму.