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Поїздка Трампа опинилася під загрозою зриву: названо причину

14:49, сьогодні 960 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / gettyimages.com

Запланований візит президента США Дональда Трампа на Всесвітній економічний форум в Давос опинився під питанням через "шатдаун".

Про це проінформував директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвейні, передає Reuters.

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Під загрозою зриву і поїздки деяких членів американського уряду.

До слова, служба Білого дому не відповідає на дзвінки американців. Установа включила автовідповідач, у записі якого озвучено винуватців "шатдауну" – демократів.

Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів Америки так і не зумів ухвалити бюджет до опівночі 20 січня (07:00 за київським часом). Саме опівночі закінчувався термін дії нинішнього тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування.

Теги: Новини політики США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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