Українські геймери виграли міжнародний турнір та отримали чималий приз

Українська команда геймерів Natus Vincere перемогла на міжнародному турнірі ESL One Cologne 2018 з Counter-Strike: Global Offensive.

Про це повідомили на офіційному сайті команди.

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Відомо також, що за перемогу учасники команди отримають 125 тисяч доларів.

У фіналі українці зійшлись із німецькими геймерами BIG. Наша команда була сильнішою.

"У цій зустрічі українці продемонстрували злагоджену командну гру, здолали німецький колектив з рахунком 3: 1 і завоювали чемпіонський титул ESL One Cologne", — йдеться у повідомленні.

Фінал чемпіонату відбувався у Німеччині на "Ланксесс-Арені".

Хто такі Natus Vincere? Це українська команда з кіберспорту, найуспішніший спортивний клуб України. У перекладі з латини назва команди перекладається як "народжені перемагати".

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