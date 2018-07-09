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Українські геймери виграли міжнародний турнір та отримали чималий приз

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Українські геймери виграли міжнародний турнір з Counter-Strike
Українські геймери виграли міжнародний турнір з Counter-Strike / Фото з соцмереж

Українська команда геймерів Natus Vincere перемогла на міжнародному турнірі ESL One Cologne 2018 з Counter-Strike: Global Offensive.

Про це повідомили на офіційному сайті команди.

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Відомо також, що за перемогу учасники команди отримають 125 тисяч доларів.

У фіналі українці зійшлись із німецькими геймерами BIG. Наша команда була сильнішою.

"У цій зустрічі українці продемонстрували злагоджену командну гру, здолали німецький колектив з рахунком 3: 1 і завоювали чемпіонський титул ESL One Cologne", — йдеться у повідомленні.

Фінал чемпіонату відбувався у Німеччині на "Ланксесс-Арені".

Хто такі Natus Vincere? Це українська команда з кіберспорту, найуспішніший спортивний клуб України. У перекладі з латини назва команди перекладається як "народжені перемагати".

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Теги: Техно Новини спорту Ігри Інтернет
Джерело: 24 Канал
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