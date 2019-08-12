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      Українські морпіхи взяли участь у масштабних навчаннях у Грузії: фото та відео

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      Українські морпіхи взяли участь у масштабних навчаннях у Грузії
      Українські морпіхи взяли участь у масштабних навчаннях у Грузії / Міноборони

      Понад три тисячі військових з 14 країн-членів НАТО взяли участь у масштабних навчаннях в Грузії – "Спритний дух-2019", серед них і українські морпіхи. Зокрема, відпрацювали роботу з танками, бойовими машинами, атаки та оборону.

      Разом із грузинськими колегами та військовими країн-членів НАТО українці штурмували гористу місцевість, вибивали умовного противника та займали панівні висоти.

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      Зазначимо, що навчання в Грузії відбуваються вже вдев'яте і цього року вони відбувалися одночасно на трьох локаціях: в Сенакі, у Вазіані і на полігоні Орфоло. 

      14 країн-членів НАТО взяли участь у навчаннях "Спритний дух-2019": фото

      Мета таких навчань – посилити обороноздатність Сил оборони Грузії, підвищити рівень взаємосумісності з військовими підрозділами сил НАТО і країн-партнерів Альянсу, а також створити і розвинути можливості для багатонаціонального партнерства та зміцнити безпеку в регіоні Чорного моря.

      Дивіться відео: як проходять українські морпіхи військові навчання у Грузії

       

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      Теги: Новини України Новини Грузії Збройні сили України НАТО
      Джерело: 24 канал
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