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      Украинские морпехи приняли участие в масштабных учениях в Грузии: фото и видео

      83 Читати новину українською
      Украинские морпехи приняли участие в масштабных учениях в Грузии
      Украинские морпехи приняли участие в масштабных учениях в Грузии / Минобороны

      Более трех тысяч военных из 14 стран-членов НАТО приняли участие в масштабных учениях в Грузии – "Ловкий дух-2019", среди них и украинские морпехи. В частности, отработали умения с танками, боевыми машинами, атаки и оборону.

      Вместе с грузинскими коллегами и военными стран-членов НАТО украинцы штурмовали гористую местность, выбивали условного противника и занимали господствующие высоты.

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      Отметим, что учения в Грузии происходят уже в девятый раз и в этом году они проходили одновременно на трех локациях: в Сенаки, в Вазиани и на полигоне Орфоло.

      14 стран-членов НАТО приняли участие в учениях "Ловкий дух-2019": фото

      Цель таких учений – усилить обороноспособность Сил обороны Грузии, повысить уровень совместимости с военными подразделениями сил НАТО и стран-партнеров Альянса, а также создать и развить возможности для многонационального партнерства и укрепить безопасность в регионе Черного моря.

      Смотрите видео: как проходят украинские морпехи военные учения в Грузии

       

      blog_ava
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      12 августа
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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины НАТО Новости Грузии
      Источник: 24 канал
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