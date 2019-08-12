Украинские морпехи приняли участие в масштабных учениях в Грузии: фото и видео

Более трех тысяч военных из 14 стран-членов НАТО приняли участие в масштабных учениях в Грузии – "Ловкий дух-2019", среди них и украинские морпехи. В частности, отработали умения с танками, боевыми машинами, атаки и оборону.

Вместе с грузинскими коллегами и военными стран-членов НАТО украинцы штурмовали гористую местность, выбивали условного противника и занимали господствующие высоты.

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Отметим, что учения в Грузии происходят уже в девятый раз и в этом году они проходили одновременно на трех локациях: в Сенаки, в Вазиани и на полигоне Орфоло.

14 стран-членов НАТО приняли участие в учениях "Ловкий дух-2019": фото

Цель таких учений – усилить обороноспособность Сил обороны Грузии, повысить уровень совместимости с военными подразделениями сил НАТО и стран-партнеров Альянса, а также создать и развить возможности для многонационального партнерства и укрепить безопасность в регионе Черного моря.

Смотрите видео: как проходят украинские морпехи военные учения в Грузии