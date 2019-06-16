Українські політики зворушили мережу привітаннями з Днем батька: фото

У День батька, який тепер щорічно святкуватимуть в Україні у третю неділю червня, українські політики активно діляться в мережі теплими сімейними фото.

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх батьків України зі святом.

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У зворушливому пості згадав й про свого батька: "Олександр Семенович, батько, зі святом! Ти завжди був і залишаєшся моїм головним моральним авторитетом."

Петро Порошенко разом із сином Олексієм привітали українців чуттєвим відео.

"А сьогодні – День батька. Батько, я дякую тобі за те, що ти навчив мене бути українцем. Бути сильним, і завжди наполегливо йти до мети. Не забудьте привітати тата з Днем батька!", – зазначив Петро Порошенко.

Дружина міського голови Львова Андрія Садового опублікувала зворушливе відео, де син політика привітав його з Днем батька.

"Мама просила – діти зробили! Проте тато наш радів, коли хлопці просто дзвонили сказати: "Привіт! класно, що ти є!". Але це вже було, бо так захотіли самі", – написала Катерина Кіт-Садова.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман написав, що бути батьком – це найбільша відповідальність і водночас – величезне щастя.

Віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко поділилась дитячою світлиною з батьком. Вона написала: "Тато, мені тебе не вистачає, ти був би чудовим дідусем. Дякую за твою любов, вона мене й досі захищає".

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що цей день – чудова можливість віддати своїм татам частинку тепла, яку вони у нас вклали, можливість подякувати їм.

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Вона також висловила слова вдячності своєму батьку та пригадала зворушливі моменти зі свого дитинства: "Вдячна тобі, татку, за те, що завжди в мене віриш. За те, що знайшов мене, 7-річну, під засніженою смерекою на Драгобраті, коли ти вчив мене кататися, а я загубилася в тумані".