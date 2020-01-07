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      Українські рятувальники заспівали протипожежну колядку: святкове відео

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      Рятувальники Дніпропетровщині привітали українців з Різдвом колядкою-застереженням / Пресслужба МВС

      Рятувальники з Дніпропетровщини привітали українців з новорічними та різдвяними святами та небанально застерегли від небезпеки. У мережі набирає популярності відео з їхньою протипожежною колядкою. Виконали її вогнеборці спільно з дітьми з церковного хору "Українське подвір'я".

      Як мовиться у підписі до ролика, виконали вони таку колядку, аби в оселях українців панувала безпека та мир. А вирішили вони створити таку колядку, через невтішну статистику – за дві доби нового 2020 року рятувальників викликали понад 150 разів.

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      Люди не вміють відпочивати безпечно. Протягом цього періоду рятувальники виїжджали близько 150 разів. Лише від піротехніки було травмовано 8 людей, двоє з яких – це діти. Тому до Різдва ми вирішили підготуватись креативно та створити колядку на протипожежну тематику. Ми дуже хочемо, щоб в оселях українців панували безпека мир і любов,
      – розповіла речнича ДСНС на Дніпропетровщині Дар’я Грищева.

      Відео з’явилося як на офіційному ютьюб-каналі, так і на сайті Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. У пісні рятувальники нагадують усім, що не слід гратися з вогнем та палити в оселі, а також потрібно стежити за електрикою. А якщо щось станеться, негайно викликати рятувальники.

      Текст пісні рятувальники написали самостійно та поклали його на мотив різдвяної мелодії Jingle Bells. Також серед вогнеборців знайшлися й музиканти.

      Сірників до рук не брати, з вогнищем не грати, за електрикою в хаті пильно слідкувати… 101 – номер наш простий, ми готові щосекунди вам допомогти. Новий рік та Різдво безпечно зустрічай, про своє майно й здоров’я здалеку подбай,
      – співають незвичайні колядники у відео.

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      У Дніпрі рятувальники заспівали протипожежну колядку: відео

      До слова, напередодні Нового року українські нацгвардійці записали власний кавер відомої колядки "Щедрик". Так вони привітали українців із прийдешніми святами.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Дніпра ДСНС Новини України Різдво
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