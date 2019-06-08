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      Українські та естонські сапери обміняються досвідом в рамках спільних навчань

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      Сапери з Естонії та України обміняються досвідом на спільних навчаннях
      Сапери з Естонії та України обміняються досвідом на спільних навчаннях / Фото з відкритих джерел

      Навчання проходитимуть на естонському полігоні у місті Сіргала. Курсанти зі Львова та Харкова ознайомляться з методами роботи естонських колег та переймуть їхній досвід. Програма фінансується Міністерством закордонних справ Естонії.

      Портал національного телерадіомовлення Естонії ERR наголошує, що зацікавлення у обміні досвідом є двостороннім. Естонські сапери працюють за найвищими світовими стандартами, українські ж володіють поточним досвідом дій в умовах ведення війни.

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      Ми хочемо дізнатися і побачити, як працюють наші естонські колеги. Завдання ж однакові. Те ж саме, що роблять наші сапери, роблять і наші естонські товариші – знищують боєприпаси часів воєн. У нас зараз є більш серйозна сучасна проблема. Використовуються сучасні системи ведення вогню, і, звичайно, вони більш небезпечні,
      – сказав начальник кафедри Національного університету цивільного захисту України Ігор Толкунов.

      Радник Центру розмінування Рятувального департаменту Естонії Арно Пугонен зазначив, що головним завданням саперів буде поділитися досвідом у використанні міжнародного протимінного стандарту IMAS.

      Що таке IMAS?Це Міжнародні стандарти протимінної діяльності метою яких є уніфікація керівних вказівок щодо управління заходами з розмінування та їх реалізації в країнах із застосуванням безпечних і ефективних методів, а також із забезпеченням координації дій всіх учасників.

      Після завершення навчання курсанти перейдуть на роботу в Державну службу з надзвичайних ситуацій, де будуть займатися тим же, чим і їх естонські колеги.

      Україна, як і Естонії, в силу історичних подій потрапила в зону бойових дій. Вона також забруднена різними вибухово-небезпечними речовинами. Так що у нас, як і у естонських колег, ситуація схожа,
      – сказав представник Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності Віктор Ковальчук.

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      Теги: Новини України Новини політики Естонія Новини Львова Новини Харкова ДСНС
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