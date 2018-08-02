Українські туристи застрягли в Італії: вони вже другу добу не можуть повернутися додому

Українські туристи вже другу добу не можуть вилетіти з італійського міста Ріміні через технічні проблеми, виявлені в авіаперевізника. З Одеси до італійського курорту відправлення рейсів теж затримують.

Про це інформує прес-служба туроператора "Join Up!"

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Рейси ANR5991 за маршрутом Одеса – Ріміні і ANR5992 Ріміні – Одеса, заплановані на 1 серпня на борту YanAir, були відкладені через технічні причини, про які повідомила авіакомпанія,

– йдеться у повідомленні.

Як зазначають у компанії, вивізний рейс для їхніх туристів з Ріміні в Одесу запланований на 3 серпня.

Як переконують у "Join Up!", на час затримки рейсу туроператор надав відпочивальникам проживання з харчуванням у готелях на курортах Ріміні і Річчоне і забезпечить трансфер з готелів до нового часу вильоту.

Окрім цього, у ситуації, що склалася туроператор прийняв рішення скоротити напрямок Одеса – Ріміні, щоб знизити навантаження на партнерські авіакомпанії.

Відомо, що за скасованими турам всі туристи можуть перебронювати напрямок, місце і дати вильоту, а в разі відмови від туру отримати 100% компенсацію вартості путівки.

Туристам рейсу ANR5991 з Одеси компанія також запропонувала варіант вильоту в Ріміні з Києва 8 серпня.