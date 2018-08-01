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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українські військові відкрили курси журналістики для підлітків у прифронтовому місті

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У прифронтовому Кураховому прес-служба бригади Збройних сил України, яка наразі дислокується в місті, відкрила курси журналістики для місцевих підлітків.

Охочі хлопці та дівчата ледь не щодня чують війну, котра всього за 15 кілометрів від них і розуміють, наскільки важлива на фронті робота журналістів.

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Адже ворог і на інформаційній війні не спить.

Ближче до передової ловлять російські канали, українські ж в більшості випадків – ні,
– сказала студентка студії News Марія.

Власне, вони й планують стати журналістами. Спеціалізованих курсів чи шкіл у місті не було й нема, тож взявся вчити молодь екс-медійник, а нині прес-офіцер бригади ЗСУ Олег Сидоренко, котра зараз дислокується в Кураховому.

Прес-офіцер бригади ЗСУ навчає молодих журналістів
Прес-офіцер бригади ЗСУ навчає молодих журналістів

Він же запросив на заняття воєнкорів всеукраїнських телеканалів. Нас одразу почали бомбардувати запитаннями, а хлопці мертвою хваткою вчепились у реманент воєнної преси. І вже перші спроби стендапів – на військову тематику. Наступні кадри вже з сюжету молодих журналістів: про торгівлю алкоголем у місті.

Студія поки маленька й практично без техніки. Із цим зобов'язалась допомогти місцева влада.

Ми зобов'язуємося привести її в повний порядок, привести туди максимум зусиль, фінансів та обладнання завезти, щоб діти розвивали свій талант,
– зазначив заступник міського голови міста Курахове Роман Романець.

Тим часом, навіть у таких умовах діти продовжують працювати. Мріють, щоб їхні сюжети показали у справжніх випусках новин.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України журналісти Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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