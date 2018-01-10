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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Українські заробітчани розповіли про жахи поїздок до Польщі

06:07, сьогодні 21044
Кордон України та Польщі
Кордон України та Польщі / Соцмережі

З початку нового року почали діяти нові правила в'їзду до Польщі, відтак тепер до сусідньої країни на роботу можна потрапити лише за запрошенням від роботодавця. Оскільки більшість українців їх не мають, тому їх висаджують на кордоні. Однак не лише це очікує на наших співвітчизників.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

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Так, за словами Сергія Данилюка з Вінниці, який працює на будівництві у Гданську, "такого шмону вже давно не було".

"Усіх виводять з автобуса та перевіряють сумки. Спочатку на металошукачі, потім просять вивернути всі речі. Причім, якщо раніше прикордонник просто переглядав, що у торбі, то тепер просить усе викласти та знову скласти. Навіть дно перевіряли", – стверджує чоловік.

Водночас він додає, що раніше на роботу їздив за договором, але зараз цього замало.

Хто має зв'язок з роботодавцем, може подзвонити йому. Роботодавець дзвонить на митницю та дає підтвердження, що працює з таким працівником. Також має прислати запрошення в електронному вигляді. Це години очікувань. Якщо зазвичай дорога до Гданська забирала 18 годин, то цього разу їхав понад 40, а вартість квитка ніхто не повернув. Мені довелося заплатити ще й польським перевізникам, щоб доїхати до Варшави, а потім ще й за електричку до Гданська. Насамкінець ще й за таксі, бо в місто я потрапив пізно вночі. Уся поїздка обійшлася в 3 тисячі гривень замість 1100, як планувалося,
– переконує Данилюк.

Крім того, Андрій з Тернополя підкреслює, також на українському кордоні юнаків, які не досягли 27 років і не були на службі в армії, забирають служити.

"Якщо ловлять з робочою візою, і чоловік їде на будову, а до того він мав довідку, що не може служити за станом здоров'я, то їх просто забирають в армію. З нашого автобуса зняли трьох таких юнаків. Їх повернули в рідні міста з повістками", – зазначає заробітчанин.

Теги: Новини України Новини політики Польща Державна митна служба гроші
Джерело: 24 Канал
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