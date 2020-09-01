В емблемах на комір та беретних знаках українських військових відбулися зміни. Низці військ та служб емблеми замінили, з’явилися і кілька нових.

Зубчатка як емблема, яка позначала приналежність до вищого офіцерського складу, зникла з генеральських погонів, однак не з однострою, повідомляє пресслужба Міноборони.

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Вона повернулася на своє історичне місце, а саме на комір і має позначати належність до вищого офіцерського складу,

– йдеться у повідомленні.

Заміну емблем отримала ще низка військ та служб

Емблема військ зв’язку, спеціалістів автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки зазнала певних змін. Центральний медальйон з зображенням літери "і" замінили на стилізоване зображення електричної іскри.



спеціалістів автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки зазнала певних змін. Центральний медальйон з зображенням літери "і" замінили на стилізоване зображення електричної іскри. Для Десантно-штурмових військ впровадили емблему на комір, що в мініатюрі повторює зображення беретного знаку – окрилений парашут, на який накладено полум’яний меч.



впровадили емблему на комір, що в мініатюрі повторює зображення беретного знаку – окрилений парашут, на який накладено полум’яний меч. Зазнали змін емблеми медичної служби та ветеринарної медицини: "зірку життя" замінили жезлом Ескулапа, який обвиває змія. Цей знак є загальноприйнятим символом медицини і вказує на спадковість мілітарних традицій українського війська часів боротьби за Незалежність 1917–1921 років.



Вирішили також відійти від радянської традиції використовувати єдиний знак для медиків та ветеринарів в золоті та сріблі відповідно. Срібну "зірку життя" замінили на зображення змії, що звивається, яка була введена для ветеринарних старшин 1918 року наряду з емблемою військових медиків.

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"зірку життя" замінили жезлом Ескулапа, який обвиває змія. Цей знак є загальноприйнятим символом медицини і вказує на спадковість мілітарних традицій українського війська часів боротьби за Незалежність 1917–1921 років. Вирішили також відійти від радянської традиції використовувати єдиний знак для медиків та ветеринарів в золоті та сріблі відповідно. Срібну "зірку життя" замінили на зображення змії, що звивається, яка була введена для ветеринарних старшин 1918 року наряду з емблемою військових медиків. ​ Як нову емблему частин радіоелектронної боротьби запропонували контурний щит, на який скосом накладено стилізовану блискавку.

Ввели такі нові емблеми

Для спеціальностей, які не отримали власних емблем в "Правилах носіння військової форми одягу" у 2017 році.

Вперше в історії українського війська введено окрему емблему для армійської авіації – у вигляді окриленого вістря списа.

– у вигляді окриленого вістря списа. Для морської піхоти запровадили емблему у вигляді меча Сагайдачного і схрещених мушкетів, накладених на стилізований якір.

запровадили емблему у вигляді меча Сагайдачного і схрещених мушкетів, накладених на стилізований якір. Для Державної спеціальної служби транспорту України обрали "колесо Меркурія", накладене на понтонний якір, що має вказувати на можливість встановлення залізничних переправ через водні перешкоди.

Крім того, змін зазнали деякі беретні знаки.

Раніше У ЗСУ змінили правила носіння військової форми та знаків розрізнення: відео

Нові та оновлені емблеми української армії / Інфографіка міноборони