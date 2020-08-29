У Генеральному штабі Збройних сил готують пропозиції до Кабінету Міністрів про зменшення чисельності призовників у жовтні – грудні 2020 року. Пов’язано це з тим, що кількість контрактників має зрости.

Восени 2020 року кількість призваних на строкову військову службу планують зменшити

Про це повідомляє Головне управління персоналу Генштабу ЗСУ. Військові підкреслюють, що у Генштабі триває робота з якісного укомплектування Збройних Сил рядовим та сержантським складом. Спрямовані такі кроки на збільшення військовослужбовців військової служби за контрактом.

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Крім того, з 1 жовтня 2020 року в українській армії запроваджують нові військові звання сержантського та старшинського складу. Вони будуть розділятися на молодший, старший і вищий склад.

Також у Генштабі планують:

вдосконалити нормативно-правові акти України з питань соціального захисту військовослужбовців,

забезпечити кар’єрне зростання військовослужбовців,

підвищити рівень їхнього матеріального (грошового) забезпечення (з початку 2021 року).

Водночас військові комісаріати поступово перетворюються на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Тут триває удосконалення з організації відбору кандидатів для прийому на військову службу за контрактом.

"Проведення зазначеної роботи позитивно визначається на кількості громадян, які вступають на військову службу за контрактом та пов’язують свою подальшу долю зі службою у складі Збройних Сил України", – наголошують у Генштабі.

Військові додають, що з початку 2020 року залучено до військової служби за контрактом у Збройних Силах України 25 тисяч осіб, зокрема понад 2 тисячі – це офіцерський склад.

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Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу у жовтні – грудні 2020 року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України,

– констатували у Генштабі ЗСУ.